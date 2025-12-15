Divinity: Original Sin 2 вышла на современных консолях с бесплатным апгрейдом для владельцев игры на PS4, Xbox One и Switch

Larian Studios неожиданно объявила о выпуске Divinity: Original Sin 2 в редакции Definitive Edition на консолях PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S. Владельцы пошаговой ролевой игры на PS4, Xbox One и оригинальной Switch могут рассчитывать на бесплатное обновление. По случаю релиза был представлен новый трейлер.

Также специально для новых покупателей, которые ещё не обзавелись копией партийной RPG, разработчики из Larian приготовили особые предложения. На PlayStation игру продают со скидкой 75 % за $14,99, владельцы Xbox могут забрать её за $17,49 (скидка 35 %), а на Switch — за $24,99 (скидка 50 %).

Изначально Divinity: Original Sin 2 поступила в продажу в 2017 году на ПК (Steam, GOG), PS4 и Xbox One. Позже её выпустили на iPad и оригинальной Switch, а несколько лет назад даже полностью адаптировали для Steam Deck.

Напомним, на прошедшей The Game Awards 2025 всё те же разработчики из Larian анонсировали Divinity — свой самый масштабный и амбициозный проект. Дебютный трейлер получился чересчур жестоким и вызывающим, но авторы не ставили перед собой задачу просто шокировать зрителя. Столь откровенный визуальный ряд ролика должен был помочь игрокам заранее приготовиться и по достоинству оценить сложный мир грядущей RPG.