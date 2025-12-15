Сегодня 15 декабря 2025
Divinity: Original Sin 2 вышла на современных консолях с бесплатным апгрейдом для владельцев игры на PS4, Xbox One и Switch

Larian Studios неожиданно объявила о выпуске Divinity: Original Sin 2 в редакции Definitive Edition на консолях PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S. Владельцы пошаговой ролевой игры на PS4, Xbox One и оригинальной Switch могут рассчитывать на бесплатное обновление. По случаю релиза был представлен новый трейлер.

Источник изображения: Larian Studios

Источник изображения: Larian Studios

Также специально для новых покупателей, которые ещё не обзавелись копией партийной RPG, разработчики из Larian приготовили особые предложения. На PlayStation игру продают со скидкой 75 % за $14,99, владельцы Xbox могут забрать её за $17,49 (скидка 35 %), а на Switch — за $24,99 (скидка 50 %).

Изначально Divinity: Original Sin 2 поступила в продажу в 2017 году на ПК (Steam, GOG), PS4 и Xbox One. Позже её выпустили на iPad и оригинальной Switch, а несколько лет назад даже полностью адаптировали для Steam Deck.

Напомним, на прошедшей The Game Awards 2025 всё те же разработчики из Larian анонсировали Divinity — свой самый масштабный и амбициозный проект. Дебютный трейлер получился чересчур жестоким и вызывающим, но авторы не ставили перед собой задачу просто шокировать зрителя. Столь откровенный визуальный ряд ролика должен был помочь игрокам заранее приготовиться и по достоинству оценить сложный мир грядущей RPG.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: divinity: original sin 2, larian studios, ролевая игра
