Сегодня 15 декабря 2025
«Рождество наступило раньше времени»: создатели второго сезона сериала «Фоллаут» обрадовали фанатов переносом премьеры

Второй сезон сериала «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda и без того должен был дебютировать уже через пару дней, но, как выяснилось, так долго фанатам ждать не придётся.

Источник изображений: Amazon Prime Video

Напомним, второй сезон Fallout был официально подтверждён прошлой весной (вскоре после релиза первого), а прошедшим летом получил точную дату выхода — премьера готовилась 17 декабря текущего года.

Как сообщила Amazon Prime Video, второй сезон «Фоллаут» стартует на один день раньше обещанного — 16 декабря. Шоу дебютирует в 18:00 по тихоокеанскому времени — для России это всё ещё 17-е число, но теперь раннее утро (5:00 МСК).

Анонс состоялся в Лас-Вегасе на покрытом экранами фасаде развлекательного центра «Сфера» и сопровождался минутным трейлером. «Похоже, на "Сфере" Рождество наступило раньше времени», — подметили в Amazon Prime Video.

Второй сезон «Фоллаут» продолжит события первого: выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля ждут приключения в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из культовой ролевой игры Fallout: New Vegas.

По словам создателей, второй сезон проведёт героев через некоторые знаковые локации из Fallout: New Vegas в «невероятно комплексной, причудливо странной и крайне жестокой вселенной».

В отличие от первого сезона «Фоллаут», второй будет выходить по одному эпизоду в неделю: 16 декабря станет доступен первый. Всего заявлено восемь серий, так что развязка шоу наступит лишь в феврале 2026 года.

Источник:

Теги: fallout, bethesda softworks, amazon mgm studios, экранизация
