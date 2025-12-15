«Рождество наступило раньше времени»: создатели второго сезона сериала «Фоллаут» обрадовали фанатов переносом премьеры

Второй сезон сериала «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda и без того должен был дебютировать уже через пару дней, но, как выяснилось, так долго фанатам ждать не придётся.

Напомним, второй сезон Fallout был официально подтверждён прошлой весной (вскоре после релиза первого), а прошедшим летом получил точную дату выхода — премьера готовилась 17 декабря текущего года.

Как сообщила Amazon Prime Video, второй сезон «Фоллаут» стартует на один день раньше обещанного — 16 декабря. Шоу дебютирует в 18:00 по тихоокеанскому времени — для России это всё ещё 17-е число, но теперь раннее утро (5:00 МСК).

Анонс состоялся в Лас-Вегасе на покрытом экранами фасаде развлекательного центра «Сфера» и сопровождался минутным трейлером. «Похоже, на "Сфере" Рождество наступило раньше времени», — подметили в Amazon Prime Video.

Второй сезон «Фоллаут» продолжит события первого: выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля ждут приключения в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из культовой ролевой игры Fallout: New Vegas.

По словам создателей, второй сезон проведёт героев через некоторые знаковые локации из Fallout: New Vegas в «невероятно комплексной, причудливо странной и крайне жестокой вселенной».

В отличие от первого сезона «Фоллаут», второй будет выходить по одному эпизоду в неделю: 16 декабря станет доступен первый. Всего заявлено восемь серий, так что развязка шоу наступит лишь в феврале 2026 года.