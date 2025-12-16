Сегодня 16 декабря 2025
Энтузиаст приделал два процессорных кулера к GeForce RTX 2060 — температура упала на 35 °C

Энтузиаст TrashBench реализовал очередной нестандартный моддинг-проект по охлаждению видеокарты. На этот раз объектом эксперимента стала модель Asus GeForce RTX 2060 Dual, к которой присоединили пару массивных процессорных кулеров.

Источник изображений: YouTube / TrashBench

Источник изображений: YouTube / TrashBench

Со штатной системой охлаждения подвергшаяся переделке видеокарта обеспечивает температуру 74 °C на GPU и 92 °C в самой горячей точке графического процессора после 10 минут в тесте Unigine Heaven. TrashBench начал эксперименты с простых изменений на задней стороне видеокарты. Добавление небольших радиаторов на заднюю пластину снизило температуру GPU до 73 °C на ядре и 90 °C в самой горячей точке. Снятие задней пластины изменило результаты до 69 °C на ядре и 91 °C в самой горячей точке.

Затем ютубер протестировал конфигурацию с голой печатной платой, дополненной радиаторами и вентилятором, что позволило снизить среднюю температуру GPU до 64 °C и до 82 °C в самой горячей точке. Добавление обычного бокового вентилятора снизило показатели до 61 и 78 °C соответственно.

Самое большое изменение температуры наблюдалось при установке башенных кулеров на видеокарту. С одним процессорным кулером температура графического чипа GeForce RTX 2060 упала до 47 °C, а в самой горячей точке — до 61 °C.

С двумя большими башенными кулерами, установленными по бокам, температура ядра достигла значение 43 °C, а в самой горячей опустилась до 57 °C — это на целых 35 °C ниже изначального значения.

Тесты TrashBench проводились при температуре окружающей среды 27 °C. Очевидно, что окончательная конфигурация не предназначена для установки в обычный корпус ПК. Цель эксперимента состояла в том, чтобы показать, сколько тепла может отводиться с обеих сторон видеокарты и насколько эффективно с этой задачей может справляться такой нестандартный моддинг.

Источники:

Теги: моддинг, охлаждение, видеокарта, geforce rtx 2060
