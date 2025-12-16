Члены совета директоров Tesla заработали $3 млрд на акциях компании, не получая их с 2021 года

Буквально в прошлом месяце собрание акционеров Tesla утвердило новый план компенсации труда главы компании Илона Маска (Elon Musk), по условиям которого он в последующие годы может получить до $1 трлн. Как выясняется, практика поощрения членов совета директоров компании формирует высокую степень лояльности к руководству Tesla и позволяет без сопротивления воплощать в жизнь почти любые решения.

При этом, как подчёркивает Reuters, это справедливо даже без учёта присутствия в составе совета директоров Tesla младшего брата генерального директора — Кимбала Маска (Kimbal Musk). Система компенсации для членов совета директоров компании, как позволяет судить исследование Equilar, подразумевает значительно более щедрые выплаты, чем у большинства компаний так называемой «великолепной семёрки», а риски в случае снижения курсовой стоимости акций Tesla для членов совета директоров не так велики. Если учесть, что для многих ключевых фигур в совете директоров Tesla именно акции компании являются основным источником дохода, то сомневаться в их лояльности по отношению к её руководству не приходится.

Данные Equilar позволяют судить, что младший брат Илона Маска Кимбал на посту члена совета директоров Tesla с 2004 года заработал почти $1 млрд. Айра Эренпрайс (Ira Ehrenpreis) с 2007 года мог заработать $869 млн, а председатель совета директоров Робин Денхолм (Robyn Denholm, на фото выше) с 2014 года получила примерно $650 млн. Она при этом реализовала около 91 % полученных за это время акций Tesla, сформировав существенный капитал, который позволил ей заняться инвестиционной деятельностью и приобрести две баскетбольные команды.

В общей сложности, члены совета директоров за время своего пребывания на соответствующих постах, как сообщает Reuters, получили более $3 млрд, и это с учётом заморозки выплат в форме акций компании с 2021 года, которая произошла по результатам судебного решения. Формально, последнее позволяет Tesla согласовать новые выплаты при наличии такой необходимости, но таким правом компания с тех пор так и не воспользовалась.

Прочие компании «великолепной семёрки» подобными размерами компенсации для членов совета директоров похвастать не могут. В той же Meta✴ компенсация в среднем в два с половиной раза ниже, хотя эта компания и занимает второе место в рейтинге Equilar. В период с 2018 по 2020 годы величина компенсации в совете директоров Tesla составляла около $12 млн в год на одного члена с учётом денежных выплат, и это в восемь раз выше, чем в Alphabet (Google).

Tesla подобную щедрость объясняет активным участием членов совета директоров в создании ценности для акционеров компании. Только в течение 2024 года им пришлось 58 раз принять участие в собраниях совета директоров, и это значительно выше среднего показателя по отрасли.

В отличие от многих публичных компаний США, Tesla также активно предлагает членам совета директоров опционы на покупку собственных акций. Они уже приобрели акций Tesla на десятки и сотни миллионов долларов США, причём на весьма выгодных условиях. По сути, опцион даёт право в течение определённого периода купить акции по фиксированной цене. Если курс акций к моменту реализации права на покупку окажется ниже установленного уровня, от сделки можно отказаться. Если курс акций оказался выше, акции достаются покупателю по более низкому фиксированному курсу, причём их тут же можно продать на фондовом рынке со значительной выгодой. Специалисты в области менеджмента утверждают, что подобный принцип не слишком мотивирует членов совета директоров способствовать росту курса акций Tesla, поскольку в случае его снижения они ничем не рискуют. Не более 5 % из 200 крупнейших американских публичных компаний, чьи акции входят в индекс S&P 500, придерживаются аналогичной системы мотивации членов совета директоров с помощью опционов на покупку акций.

Представители Tesla придерживаются альтернативной точки зрения. По их мнению, опционы мотивируют членов совета директоров создавать условия для роста их курсовой стоимости. Выплаты вознаграждения акциями, как считают в Tesla, меньше мотивируют директоров, поскольку в этом случае они всё равно получают ненулевой доход даже при снижении курса акций. Эксперты считают, что Tesla платит членам совета директоров слишком много, поэтому они заинтересованы в сохранении лояльности к избранному курсу руководства компании, не критикуют его и не вступают в противостояние, как это могло бы происходить при защите интересов акционеров. Члены совета директоров боятся потерять свои места, а потому предпочитают лишний раз не спорить с авторитарным Илоном Маском.

В период с 2018 по 2024 годы члены совета директоров в среднем получали по $1,7 млн в год, хотя с 2021 года компенсация в форме акций была приостановлена. Всего на пятерых членов совета директоров Tesla, которые до введения этого запрета занимали свои посты, за время их работы пришлось более $3 млрд выплат. Meta✴ на интервале с 2018 по 2024 годы включительно оказалась на втором месте со значительно более скромными $685 000 на человека, а Amazon и вовсе довольствовалась $307 000.

На сделках с акциями члены совета директоров Nvidia заработали в период с 2003 года около $17 млрд, в случае с Google соответствующая сумма достигает $5 млрд, поэтому динамика курсовой стоимости ценных бумаг компаний способна определять доходы членов совета директоров в значительной степени, особенно на длинных интервалах.

Примечательно, что входящие в состав члена советов директоров Tesla Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон (Kathleen Wilson-Thompson) приобрели акций компании на скромные суммы в $6,8 млн и $2,5 млн соответственно, поэтому их доходы в основном определялись теми сделками, в ходе которых они продавали акции, полученные от Tesla безвозмездно. Именно деятельность Денхолм на посту председателя совета директоров Tesla позволила ей сколотить капитал и заняться инвестициями у себя в Австралии, а Уилсон-Томпсон с 2018 по 2024 годы в составе совета директоров компании заработала около $234 млн. При этом обе дамы формировали полный состав комитета совета директоров, который определял размер компенсации за труд самого Илона Маска в рамках нового голосования в ноябре этого года. Робин Денхолм вела перед этим голосованием акционеров активную агитацию, утверждая, что если Маск не получит гарантий на новую компенсацию, он уйдёт из компании, и тогда курс акций Tesla обвалится и обесценит вложения инвесторов в её капитал.