Персонажи Disney будут эксклюзивом ИИ-генератора видео OpenAI Sora только год — а потом смогут появиться в других

На прошлой неделе медиагигант Disney заключил с OpenAI сделку, дающую право последней использовать персонажей первой в своих ИИ-сервисах, включая платформу Sora для генерации видео. Глава Disney Боб Айгер (Bob Iger) пояснил, что в течение первого года соглашение между компаниями будет носить исключительный характер, а в дальнейшем Disney получит право сотрудничать в этой сфере с другими компаниями.

Источник изображения: Disney Shows

Об этом генеральный директор Disney сообщил в интервью CNBC. Пока лишь OpenAI имеет легальные основания для использования персонажей студий Disney, Marvel, Pixar и вселенной Star Wars в генерируемых по запросу пользователей изображениях и видео, причём с некоторыми ограничениями. Например, нельзя создавать фотореалистичные портретные изображения исполнителей главных ролей из соответствующих кинокартин или использовать их голоса без разрешения самих актёров.

Как известно, сделка между компаниями на сумму $1 млрд будет реализована по уже привычной для OpenAI схеме, когда она условно передаёт Disney указанную сумму при условии, что она полностью будет потрачена на приобретение акций ИИ-стартапа. То есть, фактических затрат OpenAI не понесёт, а просто передаст Disney пакет своих акций, сопоставимый по своей стоимости с $1 млрд.

«Ни одно поколение человечества не смогло противостоять ходу технического прогресса, и мы даже не пытаемся. Мы всегда считали, что это если случится и нарушит наши текущие бизнес-модели, то мы должны присоединиться», — выразил отношение Disney к ИИ-революции глава компании. Напомним, что недавно Disney выдвинула требования к Google прекратить использование своих персонажей в своих ИИ-сервисах. По всей видимости, того требуют исключительные условия соглашения с OpenAI, и прочим игрокам рынка придётся подождать год до перехода к приемлемым условиям сотрудничества.

