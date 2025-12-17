Суд требует запрета на выпуск и продажу электромобилей Tesla в Калифорнии из-за лживой рекламы автопилота

Компании Tesla уже приходилось не раз сталкиваться с претензиями регуляторов к описанию способностей машин этой марки обходиться без вмешательства водителя в определённых ситуациях. Новое судебное решение в Калифорнии грозит 30-дневным запретом на производство и продажу электромобилей Tesla в данном штате.

Местный суд, как поясняет CNBC, признал маркетинговую стратегию Tesla в отношении систем Autopilot и FSD вводящей покупателей в заблуждение. Теперь компании грозит приостановка действия двух лицензий — на продажу и производство электромобилей на территории штата соответственно. Напомним, что во Фримонте находится старейшее предприятие Tesla по сборке электромобилей, и флагманские Model S и Model X производятся исключительно там.

Руководитель Калифорнийского департамента моторных транспортных средств Стив Гордон (Steve Gordon) подчеркнул, что предоставит Tesla возможность в течение 90 дней изменить подход к продвижению на рынке своих функций Autopilot и FSD, прежде чем судебный запрет на оба вида упоминаемой выше деятельности вступит в силу. Автопроизводитель получил право предоставить свою аргументацию по поводу применяемой маркетинговой стратегии. Пока будет идти разбирательство, Tesla сохранит возможность производитель свои электромобили на территории Калифорнии и продавать их. В 2022 году у DMV уже возникали претензии к описанию функций активной помощи водителю Tesla, по итогам разбирательств компания добавила к названию Full Self-Driving пояснительную часть в виде слова «Supervised», подразумевающего необходимость постоянного контроля со стороны водителя.

Самое интересное, что на фоне недавнего появления на улицах столицы Техаса прототипов роботакси Tesla без людей на передних сидениях акции компании достигли рекордно высокого курса, тогда как статистика продаж электромобилей этой марки продолжает ухудшаться.