Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Amazon рассматривает возможность инвести...
реклама
Новости Hardware

Amazon рассматривает возможность инвестиций $10 млрд в OpenAI и предоставления своих ИИ-чипов

С точки зрения схем финансирования нынешнего бума ИИ стартап OpenAI вполне можно считать «властелином колец», поскольку он сосредоточил вокруг себя сделки с кольцевым принципом передачи средств и взаимными зависимости. Сама OpenAI при этом особо ничем не рискует, привлекая средства партнёров под обещания светлого будущего. Amazon может стать очередным инвестором OpenAI и поставщиком своих чипов.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

По крайней мере, об этом на текущей неделе сообщили The Information и Reuters, используя независимые источники. По имеющимся данным, OpenAI ведёт переговоры о сотрудничестве с Amazon, которая может либо вложить в капитал первой до $10 млрд, либо просто ограничиться поставками своих ускорителей Trainium для нужд инфраструктуры OpenAI. Недавно прошедшая реструктуризация стартапа открыла перед ним больше возможностей по поиску инвесторов, помимо Microsoft, которая владеет 27 % акций стартапа.

Облачные гиганты, включая Google и AWS (Amazon) давно разрабатывают собственные чипы для ускорения вычислений, и на фоне бума ИИ интерес к ним начали проявлять профильные стартапы. Например, ускорителями TPU заинтересовался не только Anthropic, но и конкурирующая с Google компания Meta Platforms. Как теперь сообщается, ускорители Trainium компании Amazon могут найти применение в ИИ-инфраструктуре OpenAI.

Отдельно отмечается, что инвестиции Amazon в OpenAI могут поднять капитализацию последней до отметки более $500 млрд. Это повышает шансы OpenAI на успех в негласной борьбе с SpaceX Илона Маска (Elon Musk) за статус самого дорогого в мире стартапа. Принято считать, что в перспективе OpenAI выйдет на IPO, и тогда капитализация разработчика ChatGPT вырастет до $1 трлн. Представители компании пока наличие планов по выходу на биржу не подтверждают. В случае, если сделка с Amazon состоится, наличие такого весомого инвестора будет способствовать привлечению средств в капитал OpenAI из других источников. Не исключено, что ChatGPT также будет каким-то образом интегрирован в собственные информационные сервисы Amazon, включая услуги по поиску товаров на одноимённой торговой площадке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Многомиллиардными заказами на поставку чипов Broadcom обеспечит Anthropic
Ведущий разработчик процессоров Amazon перешёл на работу в Arm
Google представила свой самый мощный ИИ-процессор Ironwood — до 4,6 квадриллиона операций в секунду
ИИ почти самостоятельно разработал компьютер из 843 компонентов — Linux загрузился с первой попытки
Дефицит памяти вдохнул в Socket AM4 новую жизнь — DDR4 дорожает медленнее DDR5
Intel успешно испытала передовой сканер ASML, который позволит серийно выпускать ангстремные чипы
Теги: amazon, openai, chatgpt, trainium, ии
amazon, openai, chatgpt, trainium, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.