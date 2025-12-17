Amazon рассматривает возможность инвестиций $10 млрд в OpenAI и предоставления своих ИИ-чипов

С точки зрения схем финансирования нынешнего бума ИИ стартап OpenAI вполне можно считать «властелином колец», поскольку он сосредоточил вокруг себя сделки с кольцевым принципом передачи средств и взаимными зависимости. Сама OpenAI при этом особо ничем не рискует, привлекая средства партнёров под обещания светлого будущего. Amazon может стать очередным инвестором OpenAI и поставщиком своих чипов.

По крайней мере, об этом на текущей неделе сообщили The Information и Reuters, используя независимые источники. По имеющимся данным, OpenAI ведёт переговоры о сотрудничестве с Amazon, которая может либо вложить в капитал первой до $10 млрд, либо просто ограничиться поставками своих ускорителей Trainium для нужд инфраструктуры OpenAI. Недавно прошедшая реструктуризация стартапа открыла перед ним больше возможностей по поиску инвесторов, помимо Microsoft, которая владеет 27 % акций стартапа.

Облачные гиганты, включая Google и AWS (Amazon) давно разрабатывают собственные чипы для ускорения вычислений, и на фоне бума ИИ интерес к ним начали проявлять профильные стартапы. Например, ускорителями TPU заинтересовался не только Anthropic, но и конкурирующая с Google компания Meta✴ Platforms. Как теперь сообщается, ускорители Trainium компании Amazon могут найти применение в ИИ-инфраструктуре OpenAI.

Отдельно отмечается, что инвестиции Amazon в OpenAI могут поднять капитализацию последней до отметки более $500 млрд. Это повышает шансы OpenAI на успех в негласной борьбе с SpaceX Илона Маска (Elon Musk) за статус самого дорогого в мире стартапа. Принято считать, что в перспективе OpenAI выйдет на IPO, и тогда капитализация разработчика ChatGPT вырастет до $1 трлн. Представители компании пока наличие планов по выходу на биржу не подтверждают. В случае, если сделка с Amazon состоится, наличие такого весомого инвестора будет способствовать привлечению средств в капитал OpenAI из других источников. Не исключено, что ChatGPT также будет каким-то образом интегрирован в собственные информационные сервисы Amazon, включая услуги по поиску товаров на одноимённой торговой площадке.