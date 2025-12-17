Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... На дорогах Китая появились роботы-регули...
реклама
Новости Hardware

На дорогах Китая появились роботы-регулировщики и машины, понимающие их жесты

Светофор в качестве одного из средств регулирования движения появился значительно позже системы сигналов регулировщика, поэтому от водителей при получении прав традиционно требуется знание его жестов. В Китае бортовая система автопилота XPeng уже продемонстрировала способность подчиняться требованиям регулировщика, а ещё на улицах появились заменяющие их человекоподобные роботы.

Источник изображений: YouTube, CGTN

Источник изображений: YouTube, CGTN

Вряд ли работу регулировщика можно считать престижной и комфортной, поскольку условия труда далеки от идеальных, а нагрузка высока даже в странах с высокой водительской дисциплиной. По этой причине власти китайского Ханчжоу справедливо предположили, что заменить регулировщика роботом необходимо при первой возможности. Специально разработанная для этих целей модель Hangxing No. 1 уже проходит испытания на одном из оживлённых перекрёстков Ханчжоу.

Имеющий контрастную окраску и оснащённый проблесковыми маячками робот на колёсном подиуме способен регулировать дорожное движение при помощи жестов рук, а также распознавать нарушения и делать голосовые замечания провинившимся, а также свистеть для привлечения внимания. Он синхронизируется с муниципальной системой управления дорожным движением, а потому может работать вместе с окрестными светофорами. Дальнейшее обучение большой языковой модели должно позволить такому роботу более эффективно взаимодействовать с участниками дорожного движения. Пока перечень доступных роботу-регулировщику жестов ограничен, но зато он может эффективно фиксировать нарушения ПДД и даже идентифицировать тех, кто ездит на двухколёсном транспорте без шлема или переходит дорогу в неразрешённом месте.

Это не первый случай использования роботов для контроля за общественным порядком в Китае, поскольку в качестве патрульных человекоподобных роботов местная полиция начала использовать в рамках эксперимента ещё год назад.

Попутно ресурс Electrek сообщил, что получившая недавно разрешение на тестирование систем автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования в Гуанчжоу компания Xpeng продемонстрировала фрагмент видео с записью процедуры тестирования фирменного ПО в условиях передвижения по улицам китайских городов в тёмное время суток. На пути прототипа оказался мобильный пост полиции, который фильтровал транспорт с целью выявления нетрезвых водителей. Бортовая автоматика Xpeng смогла распознать жесты полицейского и подчинилась им, совершив остановку возле офицера, а затем продолжив движение после соответствующего разрешения. По словам Xpeng, все эти действия автоматика контролировала самостоятельно, вмешательства человека в процесс управления прототипом не было.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Unitree запустит первый в мире «магазин» навыков для роботов
Роботы исчерпали себя — на исследование Марса придётся отправлять людей, заявили учёные
Человекоподобные роботы начнут во всю работать на фабриках в ближайшие пять лет, предсказал глава Arm
Apple готовит собственные ИИ-чипы для серверов — Broadcom стала помощником в их создании
Властелин ИИ: OpenAI затягивает Amazon в свою игру кольцевых инвестиций
ИИ почти самостоятельно разработал компьютер из 843 компонентов — Linux загрузился с первой попытки
Теги: китай, китайские производители, человекообразный робот, регулирование, пдд
китай, китайские производители, человекообразный робот, регулирование, пдд
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.