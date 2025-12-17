На дорогах Китая появились роботы-регулировщики и машины, понимающие их жесты

Светофор в качестве одного из средств регулирования движения появился значительно позже системы сигналов регулировщика, поэтому от водителей при получении прав традиционно требуется знание его жестов. В Китае бортовая система автопилота XPeng уже продемонстрировала способность подчиняться требованиям регулировщика, а ещё на улицах появились заменяющие их человекоподобные роботы.

Вряд ли работу регулировщика можно считать престижной и комфортной, поскольку условия труда далеки от идеальных, а нагрузка высока даже в странах с высокой водительской дисциплиной. По этой причине власти китайского Ханчжоу справедливо предположили, что заменить регулировщика роботом необходимо при первой возможности. Специально разработанная для этих целей модель Hangxing No. 1 уже проходит испытания на одном из оживлённых перекрёстков Ханчжоу.

Имеющий контрастную окраску и оснащённый проблесковыми маячками робот на колёсном подиуме способен регулировать дорожное движение при помощи жестов рук, а также распознавать нарушения и делать голосовые замечания провинившимся, а также свистеть для привлечения внимания. Он синхронизируется с муниципальной системой управления дорожным движением, а потому может работать вместе с окрестными светофорами. Дальнейшее обучение большой языковой модели должно позволить такому роботу более эффективно взаимодействовать с участниками дорожного движения. Пока перечень доступных роботу-регулировщику жестов ограничен, но зато он может эффективно фиксировать нарушения ПДД и даже идентифицировать тех, кто ездит на двухколёсном транспорте без шлема или переходит дорогу в неразрешённом месте.

Это не первый случай использования роботов для контроля за общественным порядком в Китае, поскольку в качестве патрульных человекоподобных роботов местная полиция начала использовать в рамках эксперимента ещё год назад.

Попутно ресурс Electrek сообщил, что получившая недавно разрешение на тестирование систем автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования в Гуанчжоу компания Xpeng продемонстрировала фрагмент видео с записью процедуры тестирования фирменного ПО в условиях передвижения по улицам китайских городов в тёмное время суток. На пути прототипа оказался мобильный пост полиции, который фильтровал транспорт с целью выявления нетрезвых водителей. Бортовая автоматика Xpeng смогла распознать жесты полицейского и подчинилась им, совершив остановку возле офицера, а затем продолжив движение после соответствующего разрешения. По словам Xpeng, все эти действия автоматика контролировала самостоятельно, вмешательства человека в процесс управления прототипом не было.