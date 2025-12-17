Из Just Cause 3 наконец удалили Denuvo, хотя игру уже восемь лет как взломали пираты

Приключенческий боевик с открытым миром Just Cause 3 от Square Enix и Avalanche Studios был взломан пиратами спустя всего пару лет после релиза, но, несмотря на это, до недавних пор был снабжён системой Denuvo.

Как подметил портал DSOGaming, вышедшее 17 декабря 2025 года без предупреждения небольшое (около 13 Мбайт) обновление удалило Denuvo из ПК-версии Just Cause 3. Это произошло спустя 10 лет после выхода игры.

Списком изменений патч не сопровождался, однако удаление Denuvo подтверждает запись в SteamDB, «похудевший» на 73 Мбайт исполняемый файл и пропажа упоминания антипиратской системы со страницы в Steam.

Примечательно, что последние восемь с половиной лет Denuvo защищала Just Cause 3 «вхолостую». Пираты из группировки CPY взломали триквел приключений Рико Родригеса ещё весной 2017 года.

По сюжету средиземноморская республика Медичи оказалась под гнётом генерала Ди Равелло, и только Рико может помочь. Игрокам предстоит бросить вызов диктатору в открытом мире площадью более 1000 км2.

Проект предлагает множество видов оружия, приспособлений и транспорта для учинения беспорядков, умопомрачительные трюки, разрушение окружения, красочную графику и полный перевод на русский.

Just Cause 3 дебютировала 1 декабря 2015 года на PC, PS4 и Xbox One. Игра заслужила 71−74 % на Metacritic (и 84 % в Steam), получила несколько DLC и заработала на сиквел, однако Just Cause 4, кроме разочарования, ничего фанатам не принесла.