Из Just Cause 3 наконец удалили Denuvo, хотя игру уже восемь лет как взломали пираты

Приключенческий боевик с открытым миром Just Cause 3 от Square Enix и Avalanche Studios был взломан пиратами спустя всего пару лет после релиза, но, несмотря на это, до недавних пор был снабжён системой Denuvo.

Источник изображения: Steam

Источник изображений: Steam

Как подметил портал DSOGaming, вышедшее 17 декабря 2025 года без предупреждения небольшое (около 13 Мбайт) обновление удалило Denuvo из ПК-версии Just Cause 3. Это произошло спустя 10 лет после выхода игры.

Списком изменений патч не сопровождался, однако удаление Denuvo подтверждает запись в SteamDB, «похудевший» на 73 Мбайт исполняемый файл и пропажа упоминания антипиратской системы со страницы в Steam.

Примечательно, что последние восемь с половиной лет Denuvo защищала Just Cause 3 «вхолостую». Пираты из группировки CPY взломали триквел приключений Рико Родригеса ещё весной 2017 года.

По сюжету средиземноморская республика Медичи оказалась под гнётом генерала Ди Равелло, и только Рико может помочь. Игрокам предстоит бросить вызов диктатору в открытом мире площадью более 1000 км2.

Проект предлагает множество видов оружия, приспособлений и транспорта для учинения беспорядков, умопомрачительные трюки, разрушение окружения, красочную графику и полный перевод на русский.

Just Cause 3 дебютировала 1 декабря 2015 года на PC, PS4 и Xbox One. Игра заслужила 71−74 % на Metacritic (и 84 % в Steam), получила несколько DLC и заработала на сиквел, однако Just Cause 4, кроме разочарования, ничего фанатам не принесла.

Источники:

Теги: just cause 3, avalanche studios, square enix, приключенческий экшен, denuvo
