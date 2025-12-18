Оптимистичный прогноз Micron по выручке превысил ожидания рынка, акции подорожали на 7 %

Время выхода квартальной отчётности Micron Technology, которое обособлено от графика основных конкурентов, позволяет привлечь к статистике компании больше внимания инвесторов. На этот раз она их обрадовала, не только превзойдя прогнозные значения выручки в прошлом квартале, но и опубликовав более оптимистичный прогноз на текущий квартал, чем ожидалось.

В годовом сравнении выручка Micron выросла на 57 % до $13,64 млрд, тогда как аналитики рассчитывали на сумму в районе $12,84 млрд. Чистая прибыль производителя памяти в годовом сравнении по итогам прошлого квартала почти утроилась до $5,24 млрд на фоне резкого роста цен. В текущем квартале Micron рассчитывает выручить $18,7 млрд, тогда как инвесторы ориентировались на сумму в районе $14,2 млрд. Удельная прибыль на одну акцию в этом квартале, по мнению представителей Micron, должна составить $8,42 против ожидаемых рынком $4,78.

Руководство Micron заявило, что дефицит памяти сохранится как минимум до конца 2026 года, и в настоящий момент компания удовлетворяет только от половины до двух третей спроса на память в серверном сегменте. На облачном направлении, кстати, в прошлом квартале Micron выручила $5,28 млрд, удвоив показатель в годовом сравнении. В классическом серверном бизнесе выручка компании выросла только на 4 % до $2,38 млрд. При этом по итогам текущего года объёмы поставок памяти в серверном сегменте в натуральном выражении выросли не более чем на 20 %. На фоне сохраняющегося высокого спроса капитальные расходы на следующий год придётся увеличить с $18 до $20 млрд, как призналось руководство Micron. Всего с начала этого года акции этого производителя выросли в цене на 168 %.

Micron уже заключила соглашения на поставку HBM на весь 2026 год, включая HBM4. В части DRAM и NAND компания планирует увеличить объёмы производства памяти примерно на 20 % в течение следующего года. Этого окажется недостаточно для удовлетворения всего спроса, по крайней мере, в серверном сегменте.