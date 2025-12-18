Ещё одна страна заставила Apple открыть iPhone для альтернативных магазинов приложений

На протяжении многих лет компания Apple считала закрытость своей программной экосистемы важным фактором безопасности, но при этом не забывала и неплохо зарабатывать, взимая с разработчиков приложений приличные комиссии. В Японии теперь она вынуждена открыть доступ к iPhone для сторонних магазинов приложений всего за 5 % комиссии.

Как поясняет Reuters, пойти на такой шаг компанию заставили изменения в японском законодательстве, которые требуют от создателей мобильных операционных систем предоставлять альтернативу фирменным магазинам приложений и платёжным сервисам. В последнем случае сторонние платёжные каналы можно интегрировать в приложения, которые распространяются через официальный App Store. В любом случае, разработчикам приложений придётся платить за наличие такой возможности, поэтому не факт, что появление альтернативных каналов оплаты позволит им сэкономить. Традиционно Apple взимала до 30 % соответствующих сумм с разработчиков приложений за реализацию их ПО через App Store, а также проведение платежей внутри этих приложений.

Apple сохраняет за собой право одобрять использование тех или иных магазинов приложений, а также требует от их владельцев вводить возрастной рейтинг для распространяемого ПО. Компания также оставляет за собой функцию базовой проверки распространяемых через альтернативные магазины приложений с точки зрения безопасности. Покупки внутри приложений через сторонние сервисы будут облагаться комиссией 15 %, собственная платёжная система Apple поднимает комиссию до 26 %.

Японское законодательство также требует от Apple открыть сторонним разработчикам доступ к своим аппаратным компонентам, чтобы можно было обеспечить совместимость сторонних решений с фирменными Apple, но у последней сохраняется право отклонить запрос, если его реализация подразумевает угрозу для информационной безопасности.