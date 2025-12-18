Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Ещё одна страна заставила Apple открыть ...
реклама
Новости Software

Ещё одна страна заставила Apple открыть iPhone для альтернативных магазинов приложений

На протяжении многих лет компания Apple считала закрытость своей программной экосистемы важным фактором безопасности, но при этом не забывала и неплохо зарабатывать, взимая с разработчиков приложений приличные комиссии. В Японии теперь она вынуждена открыть доступ к iPhone для сторонних магазинов приложений всего за 5 % комиссии.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как поясняет Reuters, пойти на такой шаг компанию заставили изменения в японском законодательстве, которые требуют от создателей мобильных операционных систем предоставлять альтернативу фирменным магазинам приложений и платёжным сервисам. В последнем случае сторонние платёжные каналы можно интегрировать в приложения, которые распространяются через официальный App Store. В любом случае, разработчикам приложений придётся платить за наличие такой возможности, поэтому не факт, что появление альтернативных каналов оплаты позволит им сэкономить. Традиционно Apple взимала до 30 % соответствующих сумм с разработчиков приложений за реализацию их ПО через App Store, а также проведение платежей внутри этих приложений.

Apple сохраняет за собой право одобрять использование тех или иных магазинов приложений, а также требует от их владельцев вводить возрастной рейтинг для распространяемого ПО. Компания также оставляет за собой функцию базовой проверки распространяемых через альтернативные магазины приложений с точки зрения безопасности. Покупки внутри приложений через сторонние сервисы будут облагаться комиссией 15 %, собственная платёжная система Apple поднимает комиссию до 26 %.

Японское законодательство также требует от Apple открыть сторонним разработчикам доступ к своим аппаратным компонентам, чтобы можно было обеспечить совместимость сторонних решений с фирменными Apple, но у последней сохраняется право отклонить запрос, если его реализация подразумевает угрозу для информационной безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Суд разрешил Apple взимать «разумную комиссию» за платежи в обход App Store
Apple не смогла отвертеться от иска на €637 млн в Нидерландах из-за комиссии App Store
После App Store и iOS очередь дошла до Apple Maps и Ads — ЕС готовит усиленное регулирование
«Яндекс Карты» научились вести по маршруту даже без стабильного GPS
В Android теперь можно транслировать видео экстренным службам
В «Google Фото» появились новые инструменты для редактирования видео
Теги: япония, apple, законодательство, app store, ios
япония, apple, законодательство, app store, ios
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.