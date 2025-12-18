В январе Honda приостановит выпуск автомобилей в Японии и Китае из-за дефицита чипов

Тема борьбы за производственные активы нидерландской Nexperia, которые частично сосредоточены в Китае, немного отошла на второй план, но для автопроизводителей актуальность создаваемого кризиса не снизилась. Honda намерена в следующем месяце приостановить сборку автомобилей на своих предприятиях в Японии и КНР.

В Китае все три совместных предприятия Honda Motor по сборке автомобилей будут простаивать с 29 декабря текущего года по 2 января будущего. Компания ранее надеялась восстановить ритмичный выпуск автомобилей с конца ноября, но новые перебои указывают на сохранение проблем с доступностью полупроводниковых компонентов. В случае с Honda кризис поставок Nexperia уже заставил снизить производственный план на текущий фискальный год с 3,62 до 3,34 млн машин. Ранее она была вынуждена приостанавливать работу своих автосборочных предприятий в Северной Америке.

Проблемы с поставками полупроводниковых компонентов Nexperia автопроизводителям по всему миру возникли после того, как в октябре власти Нидерландов отстранили от должности китайского генерального директора и перевели компанию под свой контроль, ссылаясь на изменения в требованиях экспортного контроля США. В свою очередь, владеющая на протяжении нескольких лет Nexperia китайская Wingtech попала под защиту властей Поднебесной, и на время поставки готовой продукции с китайского предприятия Nexperia за пределы страны были заблокированы. Позже экспортные лицензии начали выдавать особо нуждающимся клиентам, но нормальное взаимодействие нидерландской штаб-квартиры с крупной производственной базой в Китае так и не было налажено. В результате некоторым клиентам даже пришлось самостоятельно отправлять кремниевые пластины из Европы в Китай, чтобы там из них нарезались и упаковывались чипы.