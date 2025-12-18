Подозрительно похожий на Horizon Zero Dawn боевик Light of Motiram пропал из Steam и Epic Games Store — Sony и Tencent достигли соглашения

Судебное противостояние Sony и Tencent из-за экшена с открытым миром и элементами выживания Light of Motiram, подозрительно похожего на Horizon Zero Dawn, подошло к концу. Победу одержал японский платформодержатель.

Напомним, в июле Sony подала в суд на Tencent, обвинив Light of Motiram (создаётся принадлежащей Tencent студией Polaris Quest) в бессовестном копировании Horizon Zero Dawn — от дизайна существ и протагониста до рекламных материалов.

В ответ Tencent изменила оформление страницы Light of Motiram в Steam, убрав с неё напоминающие о Horizon элементы, а в последовавшем ходатайстве попросила суд отклонить иск (в том числе потому что Sony направила обвинения не по адресу).

Как сообщает The Verge со ссылкой на судебные документы, Sony и Tencent достигли конфиденциального соглашения. Вслед за этим Light of Motiram пропала из Steam и Epic Games Store, хотя официальный сайт ссылки на страницы ещё содержит.

«SIE и Tencent рады сообщить о достижении конфиденциального решения и не будут давать дальнейших публичных комментариев на эту тему. SIE и Tencent рассчитывают на сотрудничество в будущем», — заявили в Tencent Americas.

Дальнейшая судьба Light of Motiram неизвестна — полная отмена, кардинальная переработка или нечто иное? Официальный сайт и социальные сети игры продолжают работу, однако новых публикаций уже давно не появлялось.

Light of Motiram создавалась для PC, PS5, iOS и Android. Обещали 100 механических зверей, эпических боссов, боевую систему с перекатами и контратаками, реалистичную физику, бесшовный кооператив на 10 человек (с кроссплеем) и перевод на русский.