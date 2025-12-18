Сегодня 18 декабря 2025
Новости Software

Meta✴ передумала открывать Horizon OS сторонним производителям VR-гарнитур

Meta заявила о приостановке своей программы, в рамках которой компания намеревалась предоставлять сторонним производителям устройств доступ к своей платформе Horizon OS для гарнитур смешанной реальности.

Источник изображения: Meta

Программа входила в проект по развитию метавселенной — компания хотела выстроить «новое поколение оборудования» и расширить потребителям выбор устройств для работы в цифровых мирах Meta. «Мы приостановили программу, чтобы сосредоточиться на создании собственного высококачественного оборудования и ПО, необходимых для развития рынка VR. В долгосрочной перспективе мы привержены этому проекту и по мере развития этой категории вернёмся к возможностям партнёрства со сторонними производителями устройств», — заявил представитель Meta ресурсу TechCrunch.

О намерении открыть доступ к Horizon OS производителям сторонних устройств Meta объявила в апреле прошлого года — в качестве партнёров она называла Asus, Lenovo и подразделение Microsoft Xbox. После этого новостями о дальнейшей судьбе программы компания почти не делилась, хотя в сентябре на мероприятии Meta Connect сообщила, что совместная работа с партнёрами по развёртыванию Horizon OS на сторонних устройствах продолжается. Платформа разрабатывалась, чтобы обеспечивать работу систем смешанной реальности и передачи «социального присутствия» за счёт отслеживания движений рук, тела, глаз и лица; но это было, ещё когда глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) уверял, что за метавселенной будущее его компании.

Сейчас высшее руководство технологического гиганта уделяет метавселенной всё меньше внимания — её вытеснил искусственный интеллект. Недавно стало известно, что расходы на профильное подразделение Reality Labs могут сократить на величину до 30 %. Более перспективными сейчас в Meta сочли умные очки с ИИ, популярность которых растёт.

Источник:

виртуальная реальность, операционная система
