Meta✴ передумала открывать Horizon OS сторонним производителям VR-гарнитур

Meta✴ заявила о приостановке своей программы, в рамках которой компания намеревалась предоставлять сторонним производителям устройств доступ к своей платформе Horizon OS для гарнитур смешанной реальности.

Программа входила в проект по развитию метавселенной — компания хотела выстроить «новое поколение оборудования» и расширить потребителям выбор устройств для работы в цифровых мирах Meta✴. «Мы приостановили программу, чтобы сосредоточиться на создании собственного высококачественного оборудования и ПО, необходимых для развития рынка VR. В долгосрочной перспективе мы привержены этому проекту и по мере развития этой категории вернёмся к возможностям партнёрства со сторонними производителями устройств», — заявил представитель Meta✴ ресурсу TechCrunch.

О намерении открыть доступ к Horizon OS производителям сторонних устройств Meta✴ объявила в апреле прошлого года — в качестве партнёров она называла Asus, Lenovo и подразделение Microsoft Xbox. После этого новостями о дальнейшей судьбе программы компания почти не делилась, хотя в сентябре на мероприятии Meta✴ Connect сообщила, что совместная работа с партнёрами по развёртыванию Horizon OS на сторонних устройствах продолжается. Платформа разрабатывалась, чтобы обеспечивать работу систем смешанной реальности и передачи «социального присутствия» за счёт отслеживания движений рук, тела, глаз и лица; но это было, ещё когда глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) уверял, что за метавселенной будущее его компании.

Сейчас высшее руководство технологического гиганта уделяет метавселенной всё меньше внимания — её вытеснил искусственный интеллект. Недавно стало известно, что расходы на профильное подразделение Reality Labs могут сократить на величину до 30 %. Более перспективными сейчас в Meta✴ сочли умные очки с ИИ, популярность которых растёт.