«Пора взглянуть правде в глаза. ИИ с нами надолго»: режиссёр Kingdom Come: Deliverance 2 встал на защиту разработчиков Divinity

Режиссёр средневековой RPG с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра (Daniel Vavra) поделился мнением насчёт использования генеративного ИИ в разработке игр на фоне недавнего скандала вокруг Larian Studios.

Источник изображения: Steam (Endurance)

Напомним, глава Larian Свен Винке (Swen Vincke) недавно подтвердил, что в создании амбициозной ролевой игры Divinity задействован ИИ, чем вызвал массовую и жёсткую критику со стороны простых геймеров и экс-сотрудников студии.

По мнению Вавры, Винке не сказал ничего предосудительного. Лишь то, что Larian занимается тем же, чем и «все без исключения остальные» в индустрии. В то же время его комментарий спровоцировал «безумную по силе бурю негодования».

«Я не большой фанат сгенерированных ИИ иллюстраций, но пора взглянуть правде в глаза. ИИ с нами надолго. Как бы страшно это ни звучало, такова реальность», — подчеркнул Вавра.

Источник изображения: Larian Studios

Вавра допустил, что ИИ позволит сократить затраты на разработку: «У меня есть идеи для кучи игр, но мне уже 50 лет и до сих пор в среднем на одну игру я тратил семь. Если ИИ поможет воплощать эти идеи быстрее, то я обеими руками за».

Ажиотаж вокруг ИИ, считает Вавра, может обернуться как гибелью человечества, так и возможностью воплощать любую идею за мелочь по сравнению с тем, сколько денег на это уходит сегодня. В любом случае, ИИ «уже не остановить».

Своё сообщение Вавра закончил признанием (текст его обращения с чешского языка на английский перевёл ИИ) и выражением готовности к потенциальной буре негодования в комментариях.

Теги: warhorse studios, искусственный интеллект, ии
