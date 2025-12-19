Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Энергопотребление ИИ в этом году превыси...
реклама
Новости Hardware

Энергопотребление ИИ в этом году превысило весь майнинг биткоина за 2024 год

Новое исследование Амстердамского университета VU показало, что в 2025 году глобальный спрос на энергию и воду со стороны систем искусственного интеллекта (ИИ) может достичь рекордных значений, превысив даже годовое энергопотребление майнинга биткоина в прошлом году.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Согласно исследованию Алекса де Вриса-Гао (Alex de Vries-Gao) из Института экологических исследований Амстердамского университета VU, глобальное энергопотребление систем искусственного интеллекта в 2025 году может составить до 23 ГВт, а расход воды — от 312,5 до 764,6 миллиарда литров. По сообщению Tom's Hardware со ссылкой на данные The Verge, это превышает энергозатраты всего майнинга биткоина за 2024 год, а объём воды сопоставим с общемировым годовым потреблением бутилированной воды.

Де Врис-Гао подчеркнул, что его оценки остаются консервативными, поскольку крупные технологические компании не раскрывают в отчётах об устойчивом развитии точные данные о потреблении ресурсов для ИИ. По его словам, «невозможно дать абсолютно точную цифру, но в любом случае она будет очень большой», и в конечном итоге «за это расплачиваются все».

Чтобы оценить количество развёрнутого ИИ-оборудования и его энергопотребление, исследователь использовал для расчётов данные из аналитических отчётов и другую открытую информацию. На основе этих данных он определил, что ежегодные выбросы углекислого газа от эксплуатации ИИ-систем составляют от 32,6 до 79,7 миллиона тонн, в среднем около 56 миллионов тонн, что больше, чем совокупные выбросы Сингапура в 2022 году (53 миллиона тонн).

На фоне этих данных в США усилилась обеспокоенность некоторых американских законодателей. Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) вместе с двумя другими демократами направила официальный запрос семи крупным технологическим компаниям с требованием раскрыть данные об энергопотреблении их ИИ-инфраструктуры. Сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) пошёл дальше и предложил ввести полный мораторий на строительство новых дата-центров для ИИ, чтобы гарантировать, что технология будет служить «всем, а не только одному проценту людей». В то же время президент Дональд Трамп (Donald Trump) продолжает выступать за ускоренное развитие ИИ, заявляя, что его инициатива под названием Genesis Mission сравнима по масштабу с Манхэттенским проектом времён Второй мировой войны.

Профессор Шаолэй Рэнь (Shaolei Ren) из Калифорнийского университета в Риверсайде отметил, что даже текущие оценки Де Вриса-Гао могут быть занижены, поскольку они учитывают только эксплуатационную фазу оборудования. Реальный же экологический след окажется значительно выше, если включить в расчёт полный жизненный цикл чипов, начиная от добычи сырья и заканчивая производством, развертыванием и последующей утилизацией миллиардов ИИ-чипов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google объединилась с Meta✴, чтобы ударить по доминированию Nvidia в сфере ПО для ИИ
ИИ ломает Microsoft изнутри: Наделла потребовал от менеджеров внедрять ИИ — или выметаться
ИИ-агенты научились оплачивать покупки картами Visa — тесты прошли успешно
Xiaomi и Honor подняли цены на планшеты из-за подорожавшей памяти
Micron предсказала рост рынка памяти HBM до $100 млрд к 2028 году
Акции американских бигтехов обвалились после слухов о проблемах Oracle с финансированием проекта для OpenAI
Теги: биткоин, искусственный интеллект, аналитика, ии, энергопотребление
биткоин, искусственный интеллект, аналитика, ии, энергопотребление
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.