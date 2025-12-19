Энергопотребление ИИ в этом году превысило весь майнинг биткоина за 2024 год

Новое исследование Амстердамского университета VU показало, что в 2025 году глобальный спрос на энергию и воду со стороны систем искусственного интеллекта (ИИ) может достичь рекордных значений, превысив даже годовое энергопотребление майнинга биткоина в прошлом году.

Согласно исследованию Алекса де Вриса-Гао (Alex de Vries-Gao) из Института экологических исследований Амстердамского университета VU, глобальное энергопотребление систем искусственного интеллекта в 2025 году может составить до 23 ГВт, а расход воды — от 312,5 до 764,6 миллиарда литров. По сообщению Tom's Hardware со ссылкой на данные The Verge, это превышает энергозатраты всего майнинга биткоина за 2024 год, а объём воды сопоставим с общемировым годовым потреблением бутилированной воды.

Де Врис-Гао подчеркнул, что его оценки остаются консервативными, поскольку крупные технологические компании не раскрывают в отчётах об устойчивом развитии точные данные о потреблении ресурсов для ИИ. По его словам, «невозможно дать абсолютно точную цифру, но в любом случае она будет очень большой», и в конечном итоге «за это расплачиваются все».

Чтобы оценить количество развёрнутого ИИ-оборудования и его энергопотребление, исследователь использовал для расчётов данные из аналитических отчётов и другую открытую информацию. На основе этих данных он определил, что ежегодные выбросы углекислого газа от эксплуатации ИИ-систем составляют от 32,6 до 79,7 миллиона тонн, в среднем около 56 миллионов тонн, что больше, чем совокупные выбросы Сингапура в 2022 году (53 миллиона тонн).

На фоне этих данных в США усилилась обеспокоенность некоторых американских законодателей. Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) вместе с двумя другими демократами направила официальный запрос семи крупным технологическим компаниям с требованием раскрыть данные об энергопотреблении их ИИ-инфраструктуры. Сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) пошёл дальше и предложил ввести полный мораторий на строительство новых дата-центров для ИИ, чтобы гарантировать, что технология будет служить «всем, а не только одному проценту людей». В то же время президент Дональд Трамп (Donald Trump) продолжает выступать за ускоренное развитие ИИ, заявляя, что его инициатива под названием Genesis Mission сравнима по масштабу с Манхэттенским проектом времён Второй мировой войны.

Профессор Шаолэй Рэнь (Shaolei Ren) из Калифорнийского университета в Риверсайде отметил, что даже текущие оценки Де Вриса-Гао могут быть занижены, поскольку они учитывают только эксплуатационную фазу оборудования. Реальный же экологический след окажется значительно выше, если включить в расчёт полный жизненный цикл чипов, начиная от добычи сырья и заканчивая производством, развертыванием и последующей утилизацией миллиардов ИИ-чипов.