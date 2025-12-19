Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Братская помощь: SpaceX купила больше ты...
реклама
Новости Hardware

Братская помощь: SpaceX купила больше тысячи провальных Cybertruck для улучшения отчётности Tesla

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) не особо колеблется, когда одной из его компаний нужно помочь за счёт другой. Это касается не только поставок дефицитных ускорителей вычислений, но и формирования статистики продаж электромобилей. Пикапы Cybertruck сложно назвать коммерчески успешными, поэтому на помощь Tesla пришла SpaceX, купившая более 1000 машин и не собирающаяся этим ограничиваться.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

По крайней мере, такую информацию со ссылкой на собственные источники сообщило издание Electrek. Некоторые очевидцы также утверждают, что в окрестностях пусковой площадки Starbase на юге Техаса действительно сосредоточено большое количество пикапов Tesla Cybertruck. По имеющимся данным, SpaceX купила более 1000 таких пикапов у родственной компании Tesla, а со временем их количество может приблизиться к 2000 штук.

Как не раз отмечалось ранее, выйти на запланированные объёмы выпуска Cybertruck компания Tesla так и не смогла, хотя изначально рассчитывала собирать до 250 000 машин ежегодно на своём флагманском предприятии в столице Техаса. Отдельная статистика по продажам Cybertruck не приводится, но по косвенным данным можно судить, что пока компания не может реализовать даже 20 000 пикапов ежегодно. При этом нельзя отрицать, что причудливый электромобиль привлёк внимание публики, ведь количество предварительных заявок на его покупку превысило 1 млн штук. Тем не менее, в реальные покупки трансформировалось не более 60 000 таких заявок, когда производство Cybertruck после многолетней задержки было запущено пару лет назад. Определённым разочарованием для потенциальных покупателей стали возросшая цена пикапа, отсутствие многих заявленных на этапе анонса функций и ограниченный запас хода на одном заряде.

К слову, дела с реализацией электрических пикапов обстоят неважно не только у Tesla. Корпорация Ford Motor недавно была вынуждена признать, что электрические Ford F-150 Lightning приносят ей убытки и не пользуются должным спросом, а потому отныне она будет продавать родственную модель в гибридном исполнении. Возвращаясь к Tesla, можно предположить, что закупки Cybertruck со стороны SpaceX были призваны улучшить статистику продаж в четвёртом квартале, но вот какую пользу эти пикапы принесут в таком количестве аэрокосмической компании Илона Маска — большой вопрос. Партия из 2000 машин легко потянет более чем на $100 млн стоимости, и даже преуспевающий оператор в аэрокосмической сфере вряд ли может оправдать перед инвесторами подобные излишества.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Tesla отчиталась о рекордных поставках электромобилей — но чистая прибыль всё равно рухнула на 37 %
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта
Экспортные лицензии на поставку Nvidia H200 в Китай переданы для рассмотрения в ключевые американские ведомства
В январе Honda приостановит выпуск автомобилей в Японии и Китае из-за дефицита чипов
TSMC готова наладить выпуск 3-нм чипов в Аризоне уже в 2027 году
Теги: spacex, tesla, tesla cybertruck, электромобиль, пикап
spacex, tesla, tesla cybertruck, электромобиль, пикап
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.