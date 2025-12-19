Братская помощь: SpaceX купила больше тысячи провальных Cybertruck для улучшения отчётности Tesla

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) не особо колеблется, когда одной из его компаний нужно помочь за счёт другой. Это касается не только поставок дефицитных ускорителей вычислений, но и формирования статистики продаж электромобилей. Пикапы Cybertruck сложно назвать коммерчески успешными, поэтому на помощь Tesla пришла SpaceX, купившая более 1000 машин и не собирающаяся этим ограничиваться.

По крайней мере, такую информацию со ссылкой на собственные источники сообщило издание Electrek. Некоторые очевидцы также утверждают, что в окрестностях пусковой площадки Starbase на юге Техаса действительно сосредоточено большое количество пикапов Tesla Cybertruck. По имеющимся данным, SpaceX купила более 1000 таких пикапов у родственной компании Tesla, а со временем их количество может приблизиться к 2000 штук.

Как не раз отмечалось ранее, выйти на запланированные объёмы выпуска Cybertruck компания Tesla так и не смогла, хотя изначально рассчитывала собирать до 250 000 машин ежегодно на своём флагманском предприятии в столице Техаса. Отдельная статистика по продажам Cybertruck не приводится, но по косвенным данным можно судить, что пока компания не может реализовать даже 20 000 пикапов ежегодно. При этом нельзя отрицать, что причудливый электромобиль привлёк внимание публики, ведь количество предварительных заявок на его покупку превысило 1 млн штук. Тем не менее, в реальные покупки трансформировалось не более 60 000 таких заявок, когда производство Cybertruck после многолетней задержки было запущено пару лет назад. Определённым разочарованием для потенциальных покупателей стали возросшая цена пикапа, отсутствие многих заявленных на этапе анонса функций и ограниченный запас хода на одном заряде.

К слову, дела с реализацией электрических пикапов обстоят неважно не только у Tesla. Корпорация Ford Motor недавно была вынуждена признать, что электрические Ford F-150 Lightning приносят ей убытки и не пользуются должным спросом, а потому отныне она будет продавать родственную модель в гибридном исполнении. Возвращаясь к Tesla, можно предположить, что закупки Cybertruck со стороны SpaceX были призваны улучшить статистику продаж в четвёртом квартале, но вот какую пользу эти пикапы принесут в таком количестве аэрокосмической компании Илона Маска — большой вопрос. Партия из 2000 машин легко потянет более чем на $100 млн стоимости, и даже преуспевающий оператор в аэрокосмической сфере вряд ли может оправдать перед инвесторами подобные излишества.