Новости разработка и производство электроники
Новости Hardware

США отрезают Китай от американских денег — Трамп подписал закон о запрете инвестиций в ИИ и чипы

Инициатива по запрету американским инвесторам вкладывать деньги в определённые отрасли китайской экономики созрела ещё при президенте Байдене в 2023 году, но только недавно она прошла согласование в обеих палатах американского парламента, и соответствующий закон был подписан Дональдом Трампом (Donald Trump).

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Смысл нового свода законов под общим наименованием «Закон о национальной обороне» (NDAA), который актуализируется на ежегодной основе, заключается в предотвращении американских инвестиций в ряд отраслей экономики недружественных стран, к которым причислены КНР, Куба, Северная Корея, Венесуэла и Россия. Американские власти хотят перекрыть финансовые потоки, которые могли поступать из США для поддержки компаний в недружественных странах, разрабатывающих технологии и продукцию двойного назначения, не говоря уже об откровенно оборонной.

Согласование новой редакции закона состоялось на прошлой неделе в нижней палате американского парламента, в минувшую среду его согласовала верхняя, а после закон был пописан президентом Трампом. Теперь у властей США появляются законные полномочия по мониторингу зарубежных инвестиций на постоянной основе, а также блокировке сделок, которые могут таить в себе угрозу для национальной безопасности. Китайское посольство в США традиционно прокомментировало принятие этого закона в духе «злоупотребления понятием национальной безопасности» с американской стороны.

С точки зрения направлений контроля за американскими зарубежными инвестициями приоритетными считаются искусственный интеллект, квантовые вычисления и передовые полупроводниковые компоненты. Средства американских инвесторов не должны будут направляться в эти секторы экономики недружественных стран, даже если речь идёт о покупке долговых обязательств соответствующих зарубежных компаний. Зарегистрированные в Гонконге и Макао компании также попадают под усиленный контроль со стороны США. Чтобы удостоиться пристального внимания со стороны американских чиновников, им достаточно быть как-то связанными с китайским правительством, оборонным сектором или технологиями наблюдения. Проверке на стороне США будут подвергаться все подобные сделки, в случае выявления угроз для национальной безопасности они будут блокироваться.

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на статистику Rhodium Group, американские инвестиции в китайскую экономику идут на спад с 2018 года, а сейчас они находятся на историческом минимуме. С этой точки зрения затраты на администрирование анализа таких сделок не станут серьёзным бременем для американских регуляторов. Новый закон вводит понятные принципы контроля за американскими зарубежными инвестициями, тогда как ранее использовались разрозненные методы мониторинга.

Источник:

Теги: китай, сша, экспортные ограничения, экспортный контроль, инвестиции
