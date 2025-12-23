Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews. Часть 2
 

Небольшая подборка, подготовленная 3DNews совместно с партнёрами-производителями электроники, поможет в выборе подарка к Новому году. В рамках предпраздничной торговли товары предлагаются со значительными скидками. Это вторая часть подборки, первая находится по этой ссылке.

Блок питания Formula V Line FV-1000GM

Реклама | ИП Корьев М.В. ИНН 772027766689

Блок питания Formula V Line FV-1000GM мощностью 1000 Вт соответствует стандарту ATX 3.1 и требованиями сертификации 80 PLUS Gold (КПД до 89 %). Полностью модульный, с нативным кабелем PCIe 5.1 12VHPWR (600 Вт). Тихий 120-мм вентилятор на гидродинамике с полупассивным режимом (до ~25 дБ), японские конденсаторы 105 °C, полный набор защит. Formula V Line FV-1000GM — надёжный и актуальный выбор для топовых сборок на Intel и AMD. Гарантия — 10 лет. На Ozon сейчас продаётся по крайне низкой цене — один из самых выгодных 1000-ваттников Gold-уровня на рынке.

Цена Formula V Line FV-1000GM — 6600 руб.

Подробнее об устройстве
Блок питания PCCOOLER YK850

Реклама | ООО «Флюенс Технолоджи Груп» УНП 691700268

PCCOOLER YK850 — немодульный блок питания мощностью 850 Вт, полностью совместимый со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1. Он оснащён нативным разъёмом 12V-2x6, что делает его идеальным для мощных видеокарт серий GeForce RTX 40 и выше. Сертификация 80 PLUS Bronze гарантирует КПД не ниже 86,5 % на типичных нагрузках. Надёжные тайваньские конденсаторы обеспечивают стабильную работу. Охлаждение возложено на 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и интеллектуальной терморегуляцией — он работает тихо даже при высокой нагрузке. Производитель предоставляет 7 лет гарантии. YK850 отлично подойдёт для игровых ПК среднего уровня с одной топовой видеокартой.

Цена PCCOOLER YK850 — 7499 руб.

Вертикальный пылесос ILIFE W90pro

Реклама | ООО «НМС ХОЛДИНГ» ИНН 9703105042

ILIFE W90pro — беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки. Обладая мощностью всасывания 7000 Па, также двумя ёмкостями для чистой и грязной воды, ILIFE W90pro позволяет справиться с любыми, даже застарелыми загрязнениями, удаляя при этом до 99,99 % бактерий. Функция самоочистки избавляет от необходимости вручную очищать устройство. ILIFE W90pro отличается удобным управлением, а светодиодный экран позволяет контролировать уровень заряда и процесс зарядки, распыление водой, также информируя о неисправностях. Ёмкости батареи достаточно для до 30 минут работы, позволяя убрать за один цикл до 200 м2 помещения без подзарядки.

Цена ILIFE W90pro — 11 000 руб.

Эргономичное компьютерное кресло Freelancer Y2 Black by Zone 51

Реклама | ООО «Бизнес-Фабрика» ИНН 7714631170

Эргономичное компьютерное кресло Freelancer Y2 Black — практичное и стильное. Дышащая сетчатая спинка обеспечивает циркуляцию воздуха и комфорт в течение всего дня. Прочный каркас из композитных материалов с ребрами жёсткости поддерживает спину и шею, помогая сохранять правильную осанку без ощущения перегруженности. Кресло напоминает анатомическую конструкцию — функциональную и продуманную до деталей. Минималистичный дизайн без лишних деталей органично впишется и в игровой сетап, и в офисное пространство. Для тех, кто ценит комфорт, здоровье и сдержанный дизайн.

Цена Freelancer Y2 Black by Zone 51 — 14 990 руб.

Виниловый проигрыватель Reproductor RP-LP2XBT

Реклама | ООО «Бизнес-Фабрика» ИНН 7714631170

Виниловый проигрыватель Reproductor RP-LP2XBT подчёркивает главное — качество звука. Игла Audio-Technica АТ3600L, изогнутый тонарм и алюминиевый диск обеспечивают точное считывание и выразительную передачу звука без лишних шумов. Поддержка нескольких скоростей и Bluetooth для беспроводного подключения к колонкам расширяет возможности для апргрейда. Лаконичный дизайн впишется в любой интерьер.

Цена Reproductor RP-LP2XBT — 17 990 руб.

Ультрабук Acer Swift Lite SFL16-51M

Реклама | ООО «ПРЕМИКОМ» ИНН 5047152336

Acer Swift Lite — тонкий и лёгкий 16‑дюймовый ультрабук в металлическом корпусе с акцентом на портативность, практичность и продуманный лаконичный дизайн. Малый вес 1,19 кг и сверхъёмкая батарея на 10 часов работы делают его идеальным выбором для тех, кто всегда в движении: бизнесменов, сотрудников офисов и путешественников. Ноутбук оснащен IPS‑экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и углом обзора 170°. Acer Swift Lite доступен в двух конфигурациях: с процессором Intel Core Ultra 5 115U (8 ядер) или Intel Core Ultra 7 155U (12 ядер).

Цена Acer Swift Lite SFL16-51M — от 66 299 руб.

Робот-пылесос Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Реклама | Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., Reg.number: 91120118MA06YD134Q

Робот-пылесос использует для мытья полов вместо салфетки технологию AquaRoll, подавая на роликовую швабру чистую воду с мгновенным удалением грязной в отдельный бак. Это исключает классическую проблему размазывания грязной лужи по полу. Система AutoSeal автоматически закрывает ролик при заезде на ворсистое покрытие, переключаясь на сухую уборку с мощностью всасывания до 30 000 Па. Док-станция PowerDock заряжает и опустошает контейнеры, а также промывает ролик водой до 100 °C, после чего тот сушится горячим воздухом. Поддерживается подключение к водопроводу. Навигационная система на основе лидара, двух ИИ-камер и 3D-сканирования исключает столкновения с предметами на полу.

Цена Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — 149 990 руб., по новогодней акции — 139 990 руб.

Телевизор TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED

Реклама | ООО «ТИЭСЭЛ РУС» ИНН 9704048397

TCL 65C8K — премиальный QD-Mini LED телевизор с пиковой яркостью 4500 кд2 и 1680 зонами затемнения для глубокого контраста и эффектного HDR. Панель CrystGlow WHVA снижает блики и обеспечивает стабильную цветопередачу под широкими углами, а безрамочный экран усиливает эффект погружения. Звук Audio by Bang & Olufsen создаёт выразительную сцену. Поддержка 4K/144 Гц, VRR и HDMI 2.1 делает модель отличным выбором для геймеров, а Google TV даёт быстрый доступ к контенту и удобные рекомендации.

Цена TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED — 149 999 руб.

Источники:

Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, корпуса, настольные компьютеры, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, ноутбуки и нетбуки, мир роботехники,
Теги: pccooler, formula v line, блок питания, ilife, беспроводные, пылесос, zone 51, игровое кресло, винил, проигрыватель, acer, ультрабук, ноутбук, dreame, робот-пылесос, tcl, телевизор, buyers guide
pccooler, formula v line, блок питания, ilife, беспроводные, пылесос, zone 51, игровое кресло, винил, проигрыватель, acer, ультрабук, ноутбук, dreame, робот-пылесос, tcl, телевизор, buyers guide
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.