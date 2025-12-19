Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews

Близится Новый год. В этот светлый праздник принято дарить подарки близким и друзьям. Сделать сюрприз «под ёлочку» поможет небольшая подборка, подготовленная 3DNews совместно с партнёрами-производителями электроники. В рамках предпраздничной акции товары предлагаются со значительными скидками
Практичный, стильный и действительно полезный подарок, который оценят любители музыки. Hi-Res-звук с поддержкой LDAC и технология SuperBass 2.0 создают насыщенное, детализированное звучание, а гибридное ANC до 45 дБ блокирует окружающий шум. До 80 часов работы и быстрая зарядка делают их удобными для длинных поездок и ежедневного использования. Баланс комфорта, автономности и чистого, детализированного звучания.
Виниловый проигрыватель Alive Audio Glam The Canvas Edition
Реклама | ООО «Бизнес-Фабрика» ИНН 7714631170
Виниловый проигрыватель Alive Audio Glam The Canvas Edition — это стильный союз классики и современного дизайна. Корпус, выполненный из тканевого полотна, превращает устройство в стильный акцент интерьера. Точная механика, стабильный привод и качественный звук обеспечивают бережное воспроизведение пластинок. Идеален для тех, кто ценит эстетику, тёплое аналоговое звучание и уникальный характер каждой детали по доступной цене. Это первая тканевая линейка проигрывателя в форме чемоданчика. Проигрыватель отличается компактными размерами, его также можно использовать как Bluetooth-колонку. Доступно 3 варианта расцветки: Ivory, Shadow, Mocca.
Реклама | ООО «Флюенс Технолоджи Груп» УНП 691700268
PCCooler YS1000 — полностью модульный блок питания мощностью 1000 Вт, идеально подходящий для высокопроизводительных сборок. Он соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащён нативным разъёмом 12V-2x6 (600 Вт) для современных видеокарт вроде RTX 40-й серии и выше. Сертификации 80 PLUS Gold и Cybenetics Gold обеспечивают КПД до 91 % при типичных нагрузках. Применена современная топология Full Bridge SRC LLC с активным PFC и DC-DC конвертерами, а также премиальные японские конденсаторы. За охлаждение отвечает 135-мм вентилятор с FDB-подшипником и поддержкой полупассивного (Hybrid) режима. Гарантия производителя — 12 лет. YS1000 станет надёжной основой для геймерских ПК с мощными GPU или оверклокингом.
Реклама | ООО «Открытые технологии» ИНН 5405255422
«Яндекс Станция 3» — обновлённая версия флагманской колонки Яндекса, созданная для тех, кто хочет получить максимум функций. Акустическая система с 5 динамиками и технологией Room Correction 2 обеспечивает глубокий, чистый и насыщенный звук, подстраивающийся под любое помещение. Общая мощность звука увеличена до 50 Вт. В отличие от предыдущей модели «Станция 3» обладает полнофункциональным дисплеем и эффектной эмбиент-подсветкой с 16 млн оттенков. Устройство предлагает полный набор протоколов для управления умным домом, а нейропроцессор позволяет обрабатывать команды локально, без доступа к интернету.
MSI Modern MD272UPSW — монитор с современным дизайном и ярким изображением, который сочетает в себе эстетику, функциональность и смарт-функции. Характеристики монитора позволяют с комфортом использовать его создателям контента и дизайнерам. Инструменты Multiview и Multi Control дают возможность работать с двумя устройствами на одном экране с одними и теми же периферийными устройствами. Кроме того, монитор оснащён не только необходимыми интерфейсами HDMI и DisplayPort, но также RJ-45 и Type-C для максимальной продуктивности.
7,8-дюймовый ридер с экраном высокого разрешения с подсветкой и сенсорным управлением. Мощный процессор и 4 Гбайт ОЗУ обеспечивают комфортную скорость. Wi-Fi позволяет использовать сетевые сервисы и скачивать книги с ридера. Поддержка Bluetooth дает возможность подключать к ридеру внешние устройства. Модель работает под управлением Android 11, поэтому позволяет использовать сторонние приложения. «Кон-Тики 5» имеет компактный корпус из алюминиево-магниевого сплава, а экран имеет защитное стекло. В комплекте есть защитная обложка. Благодаря увеличенному экрану модель позволит совмещать чтение литературы и работу с документами.
HARPER 55Q970TS — это QD-MiniLed матрица с саундбаром и Караоке на основе ИИ. QD Mini-LED — это сочетание двух технологий Mini-LED и квантовых точек, дающих вместе высочайшую плотность светодиодов и дополнительную подсветку. В результате получилось совместить плюсы OLED и QLED: высокая яркость, контрастность, очень хороший белый, и глубокий чёрный цвета. Телевизор не боится солнечных лучей благодаря матовому покрытию экрана — не бликует и не зеркалит. AI караоке в онлайне делает из видеоклипа минусовку. Саундбар на 50 Вт. 7 динамиков + технологии Dolby Atmos и Wonder Audio.
HONOR MagicBook Art выполнен в лёгком и прочном корпусе из магниевых и титановых сплавов весом всего 1 кг и толщиной 1 см, отличаясь при этом стильным видом. Современный производительный процессор Intel Core Ultra 7 255H позволяет справляться как с повседневными задачами, так и выполнять работу профессионального уровня — видеомонтаж, обработку фотографий и т.д. Яркий сенсорный OLED-экран с диагональю 14,6 дюйма, высоким разрешением 3120 × 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечит красочную картинку с сочными цветами и плавное воспроизведение видео и игр. Несмотря на сверхтонкий корпус ёмкости батареи достаточно для автономной работы в течение дня.
Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 — ваш личный домашний кинотеатр. Мощный процессор Dreamind Pro AI в реальном времени адаптирует визуальные параметры под контент. Безрамочный 100’’ экран, QLED панель с глубиной цвета и контрастом кинематографического уровня, а также мощная акустическая система 2.1.2 Dreame с поддержкой Dolby Atmos, создающая объёмный трёхмерный звук, создают эффект полного погружения в контент. Частота 144 Гц, поддержка VRR (Variable Refresh Rate) и MEMC гарантируют плавность без разрывов, а полнофункциональный HDMI 2.1 раскрывает потенциал консолей нового поколения — подойдет даже для геймеров. Устройство станет центром притяжения для всей семьи.
