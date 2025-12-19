Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews

Монитор MSI Modern MD272UPSW

Реклама | ООО «ЭмЭсАй Компьютер» ИНН 7715777310

MSI Modern MD272UPSW — монитор с современным дизайном и ярким изображением, который сочетает в себе эстетику, функциональность и смарт-функции. Характеристики монитора позволяют с комфортом использовать его создателям контента и дизайнерам. Инструменты Multiview и Multi Control дают возможность работать с двумя устройствами на одном экране с одними и теми же периферийными устройствами. Кроме того, монитор оснащён не только необходимыми интерфейсами HDMI и DisplayPort, но также RJ-45 и Type-C для максимальной продуктивности.

Цена MSI Modern MD272UPSW — 30 999 руб.