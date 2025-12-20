Дефицит довёл до криминала: сотрудники Samsung брали взятки за оптовые поставки памяти без очереди

По данным DigiTimes, Samsung расследует случаи предполагаемых откатов, связанных с продажами памяти DRAM и NAND на Тайване. В сообщении говорится, что штаб-квартира Samsung тайно направила следователей на Тайвань для проведения «внутреннего расследования» и опроса сотрудников подразделений, связанных с полупроводниками, после того как источники в цепочке поставок указали на случаи неоправданных скидок при закупке памяти.

«В расследовании, проводимом Samsung, фигурируют несколько сотрудников и дистрибьюторов Samsung, подозреваемых в получении откатов, связанных с микросхемами памяти. В дело вовлечены даже Сингапур и Китай», — пишет DigiTimes.

В своём материале DigiTimes отмечает, что нынешний дефицит и рост цен на память отличаются от предыдущих циклов, и аналитики ожидают, что кризис продлится до 2027 года. Неудержимый спрос на чипы памяти, связанный с активным развитием систем искусственного интеллекта, смещает предложение крупных производителей памяти, таких как Samsung, SK Hynix и Micron, в сторону более маржинальных продуктов — HBM и компонентов для корпоративного сектора, в то время как доступность обычных чипов памяти DRAM и NAND сокращается. Одновременно с этим консервативный подход производителей к расширению мощностей после пандемии COVID-19, в сочетании с ускоренным выводом из эксплуатации устаревших производственных процессов DDR4, ещё больше усугубил дисбаланс спроса и предложения.

Издание утверждает, что в рамках расследования Samsung уже провела несколько опросов, а сама ситуация привела к кадровым перестановкам, начиная с отделов маркетинга и продаж. В отчёте также поднимается вопрос о том, что проблема выходит за пределы Тайваня и может касаться операций Samsung в Сингапуре и Китае, хотя более подробные детали на этот счёт не сообщаются.

Представитель Samsung в разговоре с DigiTimes заявил, что внутреннее расследование является частью «рутинных операционных процедур», и отказался от дальнейших комментариев.