Тайвань намерен притормозить зарубежные фабрики TSMC ради контроля над техпроцессами

Тайваньские власти рассматривают возможность ввести новые правила экспорта, согласно которым TSMC, как крупнейший и наиболее прогрессивный в мире полупроводниковый подрядчик, сможет экспортировать только те технологии, которые отстают от передовых на два поколения, сообщает тайваньское национальное новостное агентство CNA.

Источник изображений: tsmc.com

С принятием новых норм расширение TSMC в США может замедлиться — сейчас компания активно отстраивает в стране передовые предприятия. В основе новой экспортной политики лежит правило «N-2», которое разрешит развёртывать за рубежом только технологические процессы, отстающие от тайваньских на два поколения. Ранее тайваньские власти придерживались правила «N-1», то есть TSMC могла экспортировать все технологии, если они отставали от передовых технологических процессов хотя бы на одно поколение. Новая система значительно строже: в зависимости от того, как считать поколения, TSMC могут разрешить экспортировать только решения, которые отстают от её лучших технологий на два, а то и на четыре года.

Если TSMC разработает на «домашних» предприятиях техпроцесс класса 1,2 или 1,4 нм, то за рубежом будет доступна только продукция класса 1,6 нм, пояснил зампред Совета по науке и технологиям (NSTC) Тайваня Линь Фа Чэн (Lin Fa-cheng). Сейчас расположенный в Аризоне завод Fab 21 Phase 1 способен выпускать чипы по технологиям N4/N5, которые относятся к одному поколению. На Тайване у TSMC есть несколько заводов, способных осваивать технологические процессы 3 нм, такие как N3B, N3E и N3P; идёт подготовка к запуску крупномасштабного производства чипов с использованием технологий N2, то есть класса 2 нм. Формально на первом этапе Fab 21 сейчас соответствует правилу «N-2». Но как только в 2027 году на втором этапе данное предприятие начнёт производство чипов по технологиям 3 нм, оно перестанет отвечать этому правилу, поскольку N3 формально отстаёт от N2/N2P/A16 лишь на одно поколение. С другой стороны, A16 — это N2P с подачей питания на задней стороне, и если рассматривать A16 как технологию нового поколения, новые требования к экспорту высокотехнологичной продукции для Fab 21 будут соблюдаться.

На Тайване также останется бо́льшая часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ TSMC — научно-исследовательская база компании соответствует требованиям правительства, отметил господин Линь. На практике такая концентрация инженеров и учёных гарантирует, что перспективные разработки техпроцессов останутся в стране, несмотря на то, что за рубежом компания наращивает не только производственные мощности, но и научно-исследовательские центры. Весь квалифицированный персонал, работающий в полупроводниковой отрасли, подлежит регулирующему надзору — защита интеллектуальной собственности и оборудования распространяется и на человеческий капитал, подчеркнул чиновник. Все дальнейшие инвестиции TSMC в США будут рассматриваться в соответствии с действующим законодательством; проекты, превышающие определённые пороговые значения, должны будут рассматриваться Инвестиционной комиссией при Министерстве экономики, добавил заместитель гендиректора Управления промышленного развития в ведомстве Чоу Ю Синь (Chou Yu-hsin).

