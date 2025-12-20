Сегодня 20 декабря 2025
Новости Software

Google пустила в Android альтернативные магазины приложений — и тут же обложила их огромными сборами

Сегодня истёк срок, к которому Google надлежало раскрыть, как компания намеревается выполнять распоряжение судьи Джеймса Донато (James Donato) о доступе сторонних магазинов приложений к Android, о прекращении незаконной привязки платёжной системы Google Play к платформе и о возможности для разработчиков размещать ссылки на платформе Google Play на альтернативные способы загрузки.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Google выполнила распоряжение властей, но дала понять, что не даст разработчикам делать всё что заблагорассудится. Компания без громких анонсов обновила страницы на сайте поддержки и установила крайний срок до 28 января для регистрации в новых программах — «альтернативной оплаты» и «ссылок на внешний контент». Эти программы будут сопровождать крупные альтернативные сборы, если судья Донато не примет условий мирового соглашения Epic и Google.

Если в течение 24 часов после перехода по ссылке из Google Play пользователь устанавливает приложение с ресурса вне экосистемы Google, разработчик выплачивает сбор в размере $2,85 — или $3,65, если это игра. Комиссия Google со всех внутриигровых покупок составит 20 % и 10 % за продление подписки. Такие приложения по-прежнему отправляются Google на проверку, в них используется API Google для отслеживания, а разработчик отчитывается обо всех транзакциях, в том числе о нулевых за пробный период.

Источник изображения: Mika Baumeister / unsplash.com

Разработчики, которые изъявят желание перейти на собственные платёжные решения, получат скидку в 5 % по сравнению с текущими комиссиями Google: комиссия за внутриигровые покупки составит 25 %, за автоматическое продление подписок — 10 %. Малые разработчики с годовым доходом до $1 млн будут платить не более 10 % — в стандартных условиях Google не взимает с них больше 15 %. И снова установка Google API и отчёт о транзакциях в 24 часа. Ранее суд признал за Apple право взимать «разумную комиссию» с платежей через сторонние сервисы.

Google же в ближайшее время на радикальные меры идти не планирует. «В будущем Google планирует взимать комиссионный сбор за успешные транзакции, совершенные через альтернативные платёжные системы пользователями из США. Однако сейчас мы не взимаем этот сбор и не требуем от разработчиков, участвующих в программе, сообщать о таких транзакциях. Согласно стандартной процедуре, Google уведомит вас о введении комиссионного сбора», — говорится на странице в разделе поддержки. В Epic Games инициативу восприняли, как обычно, в штыки: «Epic дала понять, что выступает против комиссий за услуги, которые Google, как объявила, может ввести в будущем, и что Epic оспорит эти комиссии, если они вступят в силу».

Всего этого не случится, если судья Донато примет условия мирового соглашения Google и Epic, но с учётом того, что в нём тоже предусмотрены комиссии за альтернативные способы оплаты и загрузку приложений из сторонних источников, он ранее скептически отнёсся к этой схеме. Очередное слушание по делу назначено на 22 января.

Источник:

Теги: google, epic games, судебные разбирательства
