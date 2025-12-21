Nvidia выпустила ИИ-модель NitroGen — она может играть более чем в 1000 видеоигр

Исследователи из Nvidia, Стэнфорда, Калифорнийского технологического института и ряда других учреждений представили ИИ-модель NitroGen, которая способна взаимодействовать с виртуальными мирами различных видеоигр. Глава Nvidia по ИИ Джим Фан (Jim Fan) охарактеризовал нейросеть, как «базовую модель с открытым исходным кодом, обученную играть в более чем 1000 игр». Это исследование также имеет большое значение для других сфер, таких как построение симуляций и робототехника.

Можно сказать, что данное исследование является попыткой создать что-то похожее на «GPT для действий». В целом же работа стала прорывом в области больших языковых моделей, в которых для обучения применяется проверенная технология масштабного обучения за пределами сфер языка и компьютерного зрения. В описании научной статьи к этому исследованию также сказано, что «создание универсальных агентов, способных работать в неизвестных средах, долгое время считалось Святым Граалем исследований в сфере ИИ».

Любопытно, что в основе NitroGen лежит архитектура GROOT N1.5, изначально созданная для робототехники. Её использование в мире видеоигр демонстрирует потенциал для извлечения пользы в робототехнике, дав преимущества роботам, работающим в непредсказуемых условиях. Исследователям удалось адаптировать NitroGen для игр с кардинально различающейся механикой и физикой. Для обучения ИИ-модели задействовали более 40 тыс. часов доступных в открытом доступе записей игрового процесса, которыми делились разные стримеры. Особенно полезными оказались ролики, авторы которых поверх трансляции накладывали изображение контроллера и в режиме онлайн демонстрировали нажимаемые в процессе игры кнопки.

После завершения обучения NitroGen исследователи провели серию тестов, которые показали, что алгоритм хорошо справляется с играми разных жанров, включая RPG, платформеры, гонки, королевские битвы и др. Хотя результаты исследования обнадёживают, Фан заявил, что учёным ещё предстоит проделать огромную работу. Нынешняя версия NitroGen намеренно ориентирована на быстрое управление или «инстинкт геймера», как называет это Фан. На данный момент все связанные с NitroGen исследования находятся в открытом доступе. Таким образом учёные дают возможность всем заинтересованным энтузиастам видеоигр, робототехники и больших языковых моделей поэкспериментировать, проявляя в полной мере свои навыки.