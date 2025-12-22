Не менее 15 человек погибли после ДТП из-за заблокировавшихся дверей автомобилей Tesla

Tesla популяризировала футуристические двери, после чего эти инженерные решения распространились по всей автомобильной промышленности: около 70 моделей, которые сейчас ездят по дорогам США, оснащены дверными ручками с электроприводом. В результате проведённого изданием Bloomberg расследования было выявлено по меньшей мере 15 смертей в десятке инцидентов за последнее десятилетие, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбитой и загоревшейся Tesla.

На сегодняшний день не существует исчерпывающей общедоступной статистики ни от одного государственного или федерального агентства о том, сколько людей оказались заблокированы неработающими дверями и впоследствии погибли. Сбор надёжных данных затруднён, отчасти потому, что сложно с уверенностью определить, что произошло в критические моменты между аварией и последующим возгоранием автомобиля.

Этот вопрос привлёк внимание регулирующих органов: Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование подобных случаев и запросило у автопроизводителя подробный список жалоб и сообщений потребителей, касающихся аварий, травм, смертельных случаев или пожаров, связанных с неразблокированными после аварии дверьми.

NHTSA предоставила список всех ДТП с участием электромобилей, сопровождавшихся пожаром, с 2012 по 2023 год — последний год, за который были доступны данные — используя свою систему анализа и отчётности о смертельных случаях. Исследователи Bloomberg независимо идентифицировали дополнительные сведения о соответствующих дорожно-транспортных происшествиях 2024 и 2025 годов. Детали этих инцидентов затем были сопоставлены с сообщениями местных СМИ, заявлениями правоохранительных органов и судебными документами.

Основное внимание уделялось документально подтверждённым случаям, когда жертвы выжили после первоначального удара, но неисправные электрические двери препятствовали попыткам пассажиров выбраться, либо попыткам спасателей эвакуировать находящихся внутри автомобиля. Этот анализ включал изучение тысяч страниц полицейских и пожарных протоколов также отчётов патологоанатомов. Изучались фотографии, аудиозаписи звонков в службу 911 и видеозаписи с нательных камер полицейских.

В результате проведённого расследования было выявлено по меньшей мере 15 смертей в десятке инцидентов за последнее десятилетие, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбитой и загоревшейся Tesla. По данным Bloomberg, эти цифры представляют собой лишь небольшую часть сотен смертельных аварий с участием электромобилей, но число жертв продолжает расти. Более половины смертей, рассмотренных Bloomberg, произошли после ноября 2024 года. Последний подобный случай зафиксирован в этом месяце — полицейский штата Вирджиния был вынужден разбить окно горящей Tesla Model Y, чтобы вытащить водителя в безопасное место.

Компания Tesla от комментариев воздержалась. Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) ранее заявляла, что компания серьёзно относится к любым инцидентам, связанным с безопасностью и соблюдает все местные и федеральные законы, а её автомобили показывают высокие результаты в краш-тестах и оснащены ручными механизмами открывания дверей.

Кроме того, автопроизводитель заявил, что любые проблемы с безопасностью дверей являются общеотраслевыми и не уникальны для Tesla. Тем не менее, компания рассматривает изменения, такие как разработка способа автоматического отключения замков при низком напряжении батареи и разблокировки дверей в моменты, предшествующие разрядке батареи. Главный дизайнер Tesla сообщил, что компания работает над перепроектированием дверных ручек, чтобы объединить электрический и ручной механизмы открывания дверей.

На прошлой неделе Tesla опубликовала на своём сайте новую страницу, посвящённую безопасности электромобилей. Компания заявила, что двери её автомобилей теперь будут автоматически разблокироваться для экстренного доступа при обнаружении серьёзного столкновения. Пока неясно, когда эта функция станет доступна и для каких моделей. В сноске компания указывает, что некоторые функции зависят от даты выпуска и могут быть недоступны в некоторых регионах.