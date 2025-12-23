Сегодня 23 декабря 2025
Google поглотит Intersect Power, чтобы справиться с энергетическими аппетитами ИИ

Стратегическое сотрудничество Google и Intersect Power ведут с 2024 года, но только на этой неделе первая решила купить активы второй за $4,75 млрд без учёта долговых обязательств. Последняя компания специализируется на создании энергетической инфраструктуры для ЦОД, включая источники возобновляемой энергии. Помимо Google, она сотрудничает с Tesla и First Solar.

Источник изображения: Intersect Power

Источник изображения: Intersect Power

Как отмечается на сайте Intersect Power, компания является одним из крупнейших покупателей систем стационарного хранения электроэнергии Tesla Megapack. Они требуются не только для организации бесперебойного снабжения крупных промышленных потребителей, но и в качестве буферного хранилища электроэнергии в составе ветряных и солнечных электростанций.

Google при помощи Intersect Power намеревается быстрее строить новые центры обработки данных, не слишком полагаясь на локальных поставщиков, которые не всегда справляются с растущим на фоне бума ИИ спросом на энергетические мощности. С декабря прошлого года Google владеет небольшим пакетом акций Intersect Power. До конца десятилетия на развитие Intersect Power будет направлено до $20 млрд.

Сделка с Google распространяется на будущие проекты Intersect Power, но уже существующие объекты в Калифорнии и Техасе будут проданы прочим инвесторам и отойдут под их независимое управление. Intersect Power специализировалась на строительстве технопарков, которые предлагали источники возобновляемой электроэнергии и прочую необходимую для работы ЦОД инфраструктуру. Первые новые площадки, построенные под крылом Google, появятся к 2027 году. Нынешняя сделка между компаниями должна быть закрыта в следующем полугодии. По её условиям, приоритет в доступе к ресурсам Intersect Power будет отдан Google, но при этом сторонние клиенты тоже смогут ими пользоваться. Специалисты Intersect Power помогут Google развивать ЦОД на территории Техаса, которые будут введены в строй в ближайшие два года.

Источники:

google, сделка, ии, цод, энергосистема
