После угроз Роскомнадзора WhatsApp пообещал бороться за 100 млн пользователей в России

Компания WhatsApp выступила с заявлением, в котором выразила недовольство ограничениями в работе мессенджера в России, отметив, что эта мера затронет более 100 млн россиян, пользующихся услугами коммуникационного сервиса.

«WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов с друзьями, соседями и многочисленными членами семей в регионах России. Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщила компания.

Заявление WhatsApp последовало за повторным предупреждением российского регулятора о том, что он полностью заблокирует WhatsApp, если компания не выполнит требования по приведению своих сервисов в соответствие с российским законодательством, отметило агентство Reuters. В ноябре представитель Роскомнадзора сообщил о начале поэтапной блокировки работы WhatsApp с последующим полным запретом его деятельности, если нарушения законодательства будут продолжаться и дальше.

Мессенджер неоднократно обвиняли в том, что его платформу используют для совершения мошеннических действий и противоправной деятельности.

В минувшее воскресенье были зафиксированы сбои в работе WhatsApp во многих регионах России. По данным участников телеком-рынка, скорость передачи данных в WhatsApp была замедлена примерно на 70–80 %. При этом операторы связи никакого отношения к этому не имеют.