Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты После угроз Роскомнадзора WhatsApp пообе...
реклама
Новости Software

После угроз Роскомнадзора WhatsApp пообещал бороться за 100 млн пользователей в России

Компания WhatsApp выступила с заявлением, в котором выразила недовольство ограничениями в работе мессенджера в России, отметив, что эта мера затронет более 100 млн россиян, пользующихся услугами коммуникационного сервиса.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

«WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов с друзьями, соседями и многочисленными членами семей в регионах России. Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщила компания.

Заявление WhatsApp последовало за повторным предупреждением российского регулятора о том, что он полностью заблокирует WhatsApp, если компания не выполнит требования по приведению своих сервисов в соответствие с российским законодательством, отметило агентство Reuters. В ноябре представитель Роскомнадзора сообщил о начале поэтапной блокировки работы WhatsApp с последующим полным запретом его деятельности, если нарушения законодательства будут продолжаться и дальше.

Мессенджер неоднократно обвиняли в том, что его платформу используют для совершения мошеннических действий и противоправной деятельности.

В минувшее воскресенье были зафиксированы сбои в работе WhatsApp во многих регионах России. По данным участников телеком-рынка, скорость передачи данных в WhatsApp была замедлена примерно на 70–80 %. При этом операторы связи никакого отношения к этому не имеют.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
По интернету стал распространяться вредонос Lotusbail для перехвата сообщений и угона аккаунтов WhatsApp
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp и рассказал, как мессенджеру её избежать
Сегодня WhatsApp в России замедлили на 70–80 % — пользователи массово жалуются на сбои
В России введут электронные студенческие билеты и зачётные книжки, но доступны они будут только через Max и «Госуслуги»
Аудитория Telegram выросла до рекордных 105 миллионов в месяц
Россияне массово жалуются на навязывание мессенджера Max через блокировки «Госуслуг»
Теги: whatsapp, мессенджер, блокировка, россия
whatsapp, мессенджер, блокировка, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.