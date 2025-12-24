Waymo после отключения электроэнергии в Сан-Франциско научила свои роботакси решительнее проезжать перекрёстки с отключенными светофорами

Минувшие выходные стали испытанием для службы беспилотных такси Waymo в Сан-Франциско, поскольку масштабное отключение электроснабжения, затронувшее треть мегаполиса, парализовало основную часть городского трафика, как и работу самих таксомоторов. По итогам происшествия компания сделала определённые выводы и приняла компенсирующие меры.

Судя по публикации на страницах корпоративного блога Waymo, основную часть проблем в работе беспилотных такси в Сан-Франциско в эти выходные вызвало не столько отключение электроэнергии как таковое, а хаос в дорожном движении из-за отключения светофоров. Городские власти призывали жителей Сан-Франциско воздержаться от поездок на автомобильном транспорте во время блэкаута, для регулирования движения на улицы были выведены полицейские патрули. Китайские разработчики автопилота, напомним, уже обучили свои машины понимать жесты и сигналы регулировщиков.

Одна из проблем, как поясняет Waymo, заключается в специфике реакции бортовой автоматики таксомоторов на отключение светофоров. Роботакси обучены в таких случаях проезжать перекрёстки по правилам нерегулируемых пересечений дорог, но на ранних этапах разработки программное обеспечение запрашивало у администраторов разрешение на выбор наиболее безопасного сценария проезда, и эта функция не была отключена после масштабирования сервиса до нынешнего уровня. В итоге, после отключения части светофоров в Сан-Франциско на диспетчерские центры Waymo посыпались тысячи запросов от роботакси, связанных с подтверждением проезда нерегулируемых перекрёстков. Обработать их все своевременно не представлялось возможным, поэтому некоторые роботакси так и остались стоять на месте. Тем не менее, в 7000 случаев машины сами проехали перекрёстки, не требуя такого подтверждения, поскольку соответствующие запросы отправлялись не всегда.

Теперь Waymo обновила программное обеспечение своих роботакси таким образом, чтобы при получении сигнала о масштабном отключении светофоров в определённой местности больше полагаться на автоматику при проезде перекрёстков и не запрашивать подтверждения у человека. В Сан-Франциско, кроме того, будет налажен более оперативный обмен информацией о подобных отключениях с местными властями. Сотрудники служб быстрого реагирования продолжат обучаться методам взаимодействия с роботакси Waymo, чтобы успешнее решать проблемы, вызванные остановившимися посреди дороги прототипами. К слову, Waymo добавляет, что после призывов властей Сан-Франциско к жителям воздержаться от поездок в условиях блэкаута начала принудительно парковать роботакси в безопасных местах и поэтапно возвращать их в парки, чтобы не увеличивать нагрузку на дорожную сеть города. Обслуживание пассажиров было временно приостановлено.