Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Waymo после отключения электроэнергии в ...
реклама
Новости Hardware

Waymo после отключения электроэнергии в Сан-Франциско научила свои роботакси решительнее проезжать перекрёстки с отключенными светофорами

Минувшие выходные стали испытанием для службы беспилотных такси Waymo в Сан-Франциско, поскольку масштабное отключение электроснабжения, затронувшее треть мегаполиса, парализовало основную часть городского трафика, как и работу самих таксомоторов. По итогам происшествия компания сделала определённые выводы и приняла компенсирующие меры.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Судя по публикации на страницах корпоративного блога Waymo, основную часть проблем в работе беспилотных такси в Сан-Франциско в эти выходные вызвало не столько отключение электроэнергии как таковое, а хаос в дорожном движении из-за отключения светофоров. Городские власти призывали жителей Сан-Франциско воздержаться от поездок на автомобильном транспорте во время блэкаута, для регулирования движения на улицы были выведены полицейские патрули. Китайские разработчики автопилота, напомним, уже обучили свои машины понимать жесты и сигналы регулировщиков.

Одна из проблем, как поясняет Waymo, заключается в специфике реакции бортовой автоматики таксомоторов на отключение светофоров. Роботакси обучены в таких случаях проезжать перекрёстки по правилам нерегулируемых пересечений дорог, но на ранних этапах разработки программное обеспечение запрашивало у администраторов разрешение на выбор наиболее безопасного сценария проезда, и эта функция не была отключена после масштабирования сервиса до нынешнего уровня. В итоге, после отключения части светофоров в Сан-Франциско на диспетчерские центры Waymo посыпались тысячи запросов от роботакси, связанных с подтверждением проезда нерегулируемых перекрёстков. Обработать их все своевременно не представлялось возможным, поэтому некоторые роботакси так и остались стоять на месте. Тем не менее, в 7000 случаев машины сами проехали перекрёстки, не требуя такого подтверждения, поскольку соответствующие запросы отправлялись не всегда.

Теперь Waymo обновила программное обеспечение своих роботакси таким образом, чтобы при получении сигнала о масштабном отключении светофоров в определённой местности больше полагаться на автоматику при проезде перекрёстков и не запрашивать подтверждения у человека. В Сан-Франциско, кроме того, будет налажен более оперативный обмен информацией о подобных отключениях с местными властями. Сотрудники служб быстрого реагирования продолжат обучаться методам взаимодействия с роботакси Waymo, чтобы успешнее решать проблемы, вызванные остановившимися посреди дороги прототипами. К слову, Waymo добавляет, что после призывов властей Сан-Франциско к жителям воздержаться от поездок в условиях блэкаута начала принудительно парковать роботакси в безопасных местах и поэтапно возвращать их в парки, чтобы не увеличивать нагрузку на дорожную сеть города. Обслуживание пассажиров было временно приостановлено.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Беспилотные такси испугались темноты: перебои с электричеством повергли флот Waymo в хаос в Сан-Франциско
На дорогах Китая появились роботы-регулировщики и машины, понимающие их жесты
Роботакси Waymo понабрались привычек у таксистов-людей — стали чаще нарушать и водить агрессивно
Группа известных писателей вновь обвинила ИИ-компании в пиратстве, подав очередной иск
США отложили введение дополнительных тарифов на китайские чипы до июня 2027 года
Google поглотит Intersect Power, чтобы справиться с энергетическими аппетитами ИИ
Теги: waymo, роботакси, автопилот, сан-франциско, блэкаут
waymo, роботакси, автопилот, сан-франциско, блэкаут
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.