Глава китайской Wingtech выразил готовность восстановить контроль над захваченной Нидерландами компанией Nexperia

Проблем автомобильной отрасли в уходящем году подкинула ситуация вокруг нидерландской компании Nexperia, которая под предлогом защиты ценных технологий от утечки в Китай в конце сентября по инициативе властей страны обновила руководство штаб-квартиры, вызвав конфликт с китайским производственным подразделением и перебои в поставках чипов.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

С тех пор в решение проблемы оказались втянуты как европейские министры разного уровня, так и китайские власти, но существенного прогресса добиться к концу прошлого месяца не удалось. Клиенты Nexperia получают готовую продукцию с китайского предприятия выборочно, поскольку власти страны несколько ослабили экспортные ограничения, введённые после захвата штаб-квартиры в Нидерландах в конце сентября. Поставки сырья из Европы на китайское предприятие при этом не налажены должны образом, и некоторым крупным клиентам приходится самостоятельно заниматься логистикой на этом направлении.

Всё это больно ударило по мировому автопрому, поскольку Nexperia является одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов для отрасли. Предприятия по сборке автомобилей начали временно останавливать свою работу в Америке, Европе и Азии. В конце прошлого месяца стало известно, что китайское подразделение Nexperia начало готовиться к длительной работе «в осаде», заручившись гарантиями поставок необходимого для выпуска чипов сырья у китайских партнёров, не особо рассчитывая на возобновление поставок из Великобритании и Германии.

Власти КНР при этом недавно призвали европейские власти активнее стимулировать продолжение переговоров между штаб-квартирой Nexperia в Нидерландах и производственной площадкой в КНР. На этой неделе представители Министерства торговли КНР в очередной раз призвали власти Нидерландов создать благоприятные условия для проведения переговоров между сторонами конфликта, чтобы способствовать скорейшему восстановлению цепочек поставок в отрасли. Власти КНР призвали Нидерланды отозвать указ, по которому в сентябре был смещён с поста генеральный директор Nexperia, по совместительству являющийся основателем китайской компании Wingtech, владеющей активами первой с 2019 года. Как сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на китайские официальные СМИ, председатель совета директоров Wingtech Ян Му (Yang Mu) в пятницу призвал к восстановлению контроля над Nexperia.

Источник:

Теги: nexperia, wingtech, нидерланды, китай, производство микросхем
