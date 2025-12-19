Китайское подразделение Nexperia зарезервировало поставки кремниевых пластин от местных компаний для покрытия всего объёма производства на 2026 год. Это позволит китайскому подразделению, которое объявило о своей независимости от европейского руководства Nexperia, продолжить производство силовых микросхем и модулей на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) для автомобилестроительной промышленности.

Nexperia является одним из крупнейших поставщиков автомобильных полупроводниковых компонентов. Её штаб-квартира расположена в Нидерландах, но с 2019 года компания принадлежит китайской Wingtech Technology. Кремниевые пластины первично обрабатываются в Германии и Великобритании, после чего поступают в Китай для конечной упаковки чипов и их тестирования.

В сентябре под предлогом национальной безопасности правительство Нидерландов перевело штаб-квартиру Nexperia под свой контроль. Китай в ответ ввёл ограничения на экспорт продукции Nexperia, что спровоцировало дефицит полупроводниковых компонентов у мировых автопроизводителей. Поставки кремниевых пластин с чипами Nexperia в Китай прекратились, а китайское предприятие перестало экспортировать готовую продукцию. Позже китайские власти ослабили контроль, и небольшие партии чипов начали отгружаться зарубежным клиентам. При этом некоторым из них пришлось самостоятельно возить кремниевые пластины из Европы в Китай, чтобы получить желаемое количество продукции.

Ранее Nexperia China сообщила местным дистрибьюторам, что запасы кремниевых пластин на её заводе в Дунгуане низки, поскольку возобновление поставок из Нидерландов в ближайшее время не ожидается. Китайские автопроизводители начали испытывать дефицит микросхем, особенно логических устройств, транзисторов и диодов — наиболее популярных продуктов Nexperia. Японская Honda Motor сообщила, что некоторые из её заводов в Китае и Японии будут вынуждены временно приостановить работу из-за нехватки микросхем.

Сейчас судебные разбирательства и внутренняя борьба за контроль над Nexperia продолжаются, при этом и Китай, и Wingtech предупреждают о возможности возобновления сбоев без долгосрочного решения. В письме, отправленном дистрибьюторам в начале этого месяца и попавшем в распоряжение Reuters, китайское подразделение Nexperia заявило, что закрепило производственные мощности по выпуску IGBT-чипов у местных поставщиков на 2026 год и ускоряет проверку пластин на заводе Wingtech Wingsky Semi для обеспечения «достаточных поставок».

300-миллиметровые IGBT-пластины автомобильного класса Nexperia China планирует получать от Wingsky Semi, чья производственная база в Шанхае в настоящее время позволяет выпускать 30 000 пластин в месяц. Nexperia China также будет получать 200-миллиметровые IGBT-пластины от Shanghai GAT Semiconductor и United Nova Technology.

Похоже, это свидетельствует о дальнейшем разделении цепочки поставок между китайским подразделением Nexperia и её голландской материнской компанией, что может привести к полному разрыву отношений. Европейская Nexperia сообщила Reuters, что не общается со своим китайским филиалом, который «не проявляет намерения вести переговоры о краткосрочном решении для восстановления поставок микросхем клиентам».

На прошлой неделе Пекин призвал правительство Нидерландов выполнить достигнутое соглашение о поощрении переговоров между Nexperia и Wingtech и настоятельно рекомендовать производителю микросхем как можно скорее направить представителей в Китай для урегулирования ситуации.