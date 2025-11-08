Сегодня 08 ноября 2025
Клиенты Nexperia вновь начали получать чипы из Китая

Кризис вокруг Nexperia требовал политического решения, и если судить по публикациям минувшей пятницы, оно было хотя бы частично найдено, поскольку некоторые клиенты этой компании заявили о возобновлении поставок продукции этой марки, которая необходима большинству мировых автопроизводителей.

Источник изображения: Freepik, usertrmk

Напомним, что китайское предприятие Nexperia, которое отвечает за обработку около 80 % продукции этой марки, после захвата штаб-квартиры властями в Нидерландах и прекращении отгрузок полуфабрикатов из Европы прекратило поставлять готовую продукцию клиентам, руководствуясь соответствующим запретом со стороны китайских властей. Последние позже заявили, что предоставят необходимые экспортные лицензии для снабжения особо нуждающихся клиентов Nexperia, но от европейских властей китайская сторона тоже ждала каких-то уступок. Наконец, вчера прозвучали заявления о готовности властей Нидерландов отказаться от контроля за штаб-квартирой Nexperia в обмен на возобновление поставок чипов из Китая.

Примечательно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф (Dick Schoof) в комментариях Bloomberg подтвердил готовность китайской стороны возобновить поставки чипов практически моментально, но подчеркнул, что вопросы к деятельности отстранённого генерального директора Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng) по-прежнему сохраняются, но претензии к нему будут рассматриваться отдельно от решения вопроса с поставками чипов.

По словам нидерландского премьер-министра, в переговорах с Китаем участвовали представители Еврокомиссии и Германии, а встреча американского и китайского лидеров тоже имела своё значение для разрешения конфликта вокруг Nexperia. Глава германского правительства Фридрих Мерц (Friedrich Merz) вчера заявил, что «поставки могут возобновиться в ближайшие часы», говоря о результатах переговоров с китайским подразделением Nexperia.

Немецкая компания Aumovio, являющаяся поставщиком автокомпонентов, на этой неделе подтвердила, что ей удалось получить разрешение на поставки чипов Nexperia из Китая. Кроме того, китайское подразделение Volkswagen также получило первую партию чипов с местного предприятия Nexperia, как стало известно из сообщений немецких СМИ. Руководство Honda выразило надежду на способность восстановить сборку автомобилей в прежних объёмах к концу следующей недели, как раз благодаря возобновлению поставок чипов Nexperia из Китая. Поскольку диалог между нидерландской штаб-квартирой и китайским подразделением Nexperia до сих пор не восстановлен, европейские представители компании не смогли подтвердить Reuters, что поставки чипов действительно возобновлены.

Кстати, для клиентов Nexperia новые условия поставок чипов из Китая оборачиваются дополнительными обязательствами. Помимо экспортных лицензий, которые пока выдаются на короткий срок, им придётся отчитываться перед китайскими властями о конечном использовании получаемых чипов, поскольку при их производстве используются редкоземельные минералы.

Даже с учётом потенциального возобновления поставок чипов Nexperia, японские автопроизводители уже заложили в свои прогнозы оценку негативных последствий сложившегося кризиса. В частности, по итогам всего фискального года Honda Motor рассчитывает лишиться $1 млрд операционной прибыли, а объёмы продаж для Северной Америки сократятся на 7 % или 110 000 машин. Перебои с поставками чипов вынудили Honda приостановить свой конвейер в Мексике, а также сократить объёмы сборки автомобилей в США и Канаде.

Nissan Motor и Mitsubishi Motors признали, что ситуация повлияет на их деятельность по сборке автомобилей, а Suzuki Motor и Mazda Motor заявили, что их кризис особо не коснулся. Toyota Motor на правах мирового лидера по-прежнему рассчитывает до конца марта реализовать рекордные 10,5 млн автомобилей.

Теги: nexperia, производство микросхем, кризис, автомобили, китай
