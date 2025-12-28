Сегодня 28 декабря 2025
Xiaomi запустила огромный полностью автоматизированный завод умной бытовой техники в Ухане

Xiaomi во время презентации смартфона Xiaomi 17 Ultra 25 декабря 2025 года представила завод по выпуску умной бытовой техники. Предприятие в высокотехнологичной зоне Восточного озера в Ухане было запущено в начале года и уже массово производит крупную бытовую технику.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Предприятие получило название Xiaomi Smart Home Appliance Factory. Оно является третьим крупным производственным центром компании после заводов по производству смартфонов и электромобилей. Xiaomi заявляет, что на фабрике производится проектирование, разработка и серийное производство.

Большая часть производственного процесса осуществляется в соответствии с тем, что Xiaomi описывает как «автоматизированный» выпуск. Цехи литья под давлением и обработки листового металла полностью автоматизированы и работают без освещения. При этом компания говорит о высокой точности производства — заявленные допуски составляют ±0,05 мм. Материалы перемещаются по предприятию с помощью 4,2-километровой воздушной конвейерной системы, соединяющей шесть отдельных цехов.

Логистика внутри завода в основном осуществляется с помощью 161 автономного мобильного робота, которые перемещают компоненты между станциями, избегая препятствий в режиме реального времени. Xiaomi утверждает, что эта система охватывает более 90 процентов внутренней логистики, помогая сократить издержки и повысить производительность. В моменты пиковой производительности с конвейера фабрики каждые 6,5 секунды сходит готовый кондиционер.

Контроль качества также автоматизирован. Завод использует визуальный контроль на основе искусственного интеллекта для ключевых компонентов, включая печатные платы и механические детали, с помощью камер высокого разрешения и Edge AI-моделей, а не традиционных методов выборочного контроля.

Строительство объекта шло быстро. Проект был утверждён в августе 2024 года, закладка фундамента состоялась в ноябре того же года, а строительство помещений было завершено к январю 2025 года. Благодаря таким темпам компания установила местный строительный рекорд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xiaomi, завод, производство, бытовая техника, автоматизация, китай
