Роботакси Waymo в экстренных ситуациях полагаются на людей, которым платят до $80 за разовую помощь

Беспилотные такси компании Waymo, курсирующие по улицам некоторых американских городов, часто сталкиваются с неожиданными трудностями, требующими вмешательства человека. Последний инцидент с отключением электричества в Сан-Франциско показал, насколько уязвима может быть эта технология.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Во время недавнего масштабного отключения электричества в Сан-Франциско многие роботакси Waymo остановились на перекрёстках, поскольку их системам понадобилось больше времени, чтобы правильно интерпретировать ситуацию с неработающими светофорами. Это привело к серьёзным пробкам в городе. Представитель компании Итан Тейчер (Ethan Teicher) пояснил, что программа считает такие перекрёстки четырёхсторонними, но из-за большого числа одновременных запросов о помощи к удалённым операторам система не справилась с нагрузкой.

Как отмечает The Washington Post, городские власти отреагировали резко: член наблюдательного совета Сан-Франциско Билал Махмуд (Bilal Mahmood) назвал подобные сбои «опасными и неприемлемыми» и призвал провести слушания по работе Waymo. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что текущая модель сопровождения автопарка требует значительных человеческих ресурсов. Филип Купман (Philip Koopman), бывший профессор Карнеги-Меллон, изучавший беспилотные автомобили почти 30 лет, сказал, что платить людям за закрытие дверей и эвакуацию заглохших автомобилей — это «дорогостоящее дело» для Waymo и компании необходимо свести к минимуму подобные инциденты.

Система робомобилей Waymo также может неправильно сработать, если пассажир оставит дверь неплотно закрытой или если автомобиль разрядится, не успев доехать до зарядной станции. Для решения подобных проблем компания использует приложение Honk, через которое нанимает людей, готовых за 20–25 долларов закрыть дверь, или владельцев эвакуаторов, готовых отбуксировать транспортное средство за 80 долларов. В то же время компания Alpha Towing and Recovery в момент недавнего блэкаута в Сан-Франциско отклонила запросы Waymo на эвакуацию её автомобилей из-за низкой оплаты — 80 долларов вместо стандартных 250.

Владелец семейной компании по эвакуации Milagro Towing в Инглвуде Сезарь Маренко (Cesar Marenco) рассказал, что выполняет до трёх таких заданий в неделю. По его словам, человеческие ошибки неизбежны, когда в машине нет водителя, который мог бы что-то подсказать. Случаи, когда люди приходят на помощь автономным такси, не единичны. Так, недавно в Лос-Анджелесе прохожий помог роботакси Waymo закрыть заднюю дверь, которую машина не могла определить как закрытую.

Пресс-секретарь Waymo Кэтрин Барна (Katherine Barna) заявила, что подобные случаи случаются не часто, и компания постоянно работает над улучшением процессов посадки и высадки пассажиров. Она добавила, что Waymo использует резервные системы GPS для точного определения местоположения. Одновременно экономист Кит Чень (Keith Chen), ранее работавший в Uber, предположил, что Waymo могла бы сократить расходы, привлекая водителей Uber или Lyft для помощи роботакси, либо вводя в своё приложение функцию, поощряющую пассажиров закрывать двери соседних машин.

Тем временем Waymo тестирует в Сан-Франциско автомобили нового поколения, специально разработанные для неё китайской компанией Zeekr. Их двери, выполненные в стиле минивэнов, могут автоматически открываться и закрываться при помощи электроприводов.

автопилот, роботакси, waymo
