Суд отклонил иск Masimo к американской таможне с требованием запретить импорт Apple Watch с функцией пульсоксиметра

В августе этого года Apple получила возможность вернуть функцию измерения содержания кислорода в крови пользователей умных часов Watch на рынке США, реализовав её через индикацию показателей на сопряжённом iPhone. Тем самым обходился наложенный ранее по итогам патентного спора с Masimo запрет. В ответ последняя подала новый иск, но в этом месяце он был отклонён американским судом.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Многолетний спор между компаниями, напомним, строится вокруг авторства технологии неинвазивного измерения содержания кислорода в крови пользователей носимых устройств, которые параллельно разрабатывали Masimo и Apple. Комиссия по международной торговле США (ITC) в своё время встала на сторону Masimo, запретив Apple импорт на территорию страны моделей умных часов Watch с поддержкой данной функции. Apple сперва была вынуждена блокировать эту функцию на всех ввозимых в США часах, но потом нашла способ обойти запрет через демонстрацию показаний на дисплее сопряжённого iPhone, а не собственно часов Watch. Разумеется, Masimo подобный ход не понравился, в августе она подала новый иск к Таможенной службе США, который был рассмотрен в этом месяце.

Как постановила судья Ана Райс (Ana Reyes), у Apple сохраняются законные основания для импорта в США умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, при условии, что функция измерения содержания кислорода в крови пользователей будет подразумевать индикацию данного показателя на сопряжённом iPhone, а не дисплее самих часов. Тем самым, августовский иск Masimo был отклонён. Точка в разбирательстве не поставлена, поскольку ITC недавно возобновила расследование на эту тему.

Источник:

Теги: apple, apple watch, apple iphone, судебное разбирательство, masimo
