Эксперты Digital Foundry выбрали худшие и лучшие игры на ПК в 2025 году — ремастер Oblivion, Kingdom Come: Deliverance 2, Doom: The Dark Ages и другие

Специалисты Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia) и Джон Линнеман (John Linneman) в традиционном материале издания вспомнили лучшие и худшие игровые релизы на ПК образца 2025 года.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Всего эксперты Digital Foundry отметили шесть игр — по три в категориях лучших и худших. Не считая одного исключения (о нём чуть позже), ранжирования рейтинги издания не предполагают.

Список худших открывает The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ремастер культовой RPG от Bethesda отличился постоянными заиканиями и слабой поддержкой. Также в перечень худших попали:

  • The Outer Worlds 2 разочаровала причудами асинхронной компиляции шейдеров, проблемами с производительностью и неудачной реализацией рейтрейсинга;
  • Monster Hunter Wilds шокировала качеством ПК-версии — необъяснимо низкая производительность, спорные решения в отношении трассировки лучей, отсутствие значимых улучшений на протяжении более чем полугода.
Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Среди релизов на ПК, порадовавших экспертов Digital Foundry в 2025 году, Батталья и Линнеман выделили Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2 и Doom: The Dark Ages.

Shadows впечатлила сбалансированной производительностью и отменным набором технических функций, а Kingdom Come: Deliverance 2, в отличие от многих других игр с открытым миром, демонстрирует стабильную кадровую частоту без провисаний.

Что касается исключения, то им стала Doom: The Dark Ages, которой эксперты Digital Foundry присудили первое место в рейтинге лучших игр на ПК в 2025 году:

  • игра отлично функционирует даже на системах с RT-видеокартами начального уровня (вроде RTX 2060);
  • шутер демонстрирует выдающуюся производительность на фоне других игр с включённой трассировкой лучей;
  • проект предлагает трассировку пути для владельцев мощных систем и на удивление хорошо (с недавних пор) работает на Steam Deck.

Ранее специалисты Digital Foundry выбрали самые красивые игры 2025 года — тот рейтинг тоже возглавила Doom: The Dark Ages. На втором месте была Assassin’s Creed Shadows, а тройку лидеров замкнула Death Stranding 2: On the Beach.

assassin's creed shadows, kingdom come: deliverance 2, doom: the dark ages, the elder scrolls iv: oblivion remastered, digital foundry
