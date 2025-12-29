Сегодня 29 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Инсайдер уточнил, когда Kingdom Come: De...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Инсайдер уточнил, когда Kingdom Come: Deliverance выйдет на PS5, Xbox Series X и S, и призвал «не завышать ожидания» от порта

В следующем феврале средневековой RPG с открытым миром Kingdom Come: Deliverance от чешской Warhorse Studios исполнится восемь лет и, по слухам, к годовщине разработчики готовят для фанатов сюрприз.

Источник изображения: Steam (Dagat Ahas)

Источник изображения: Steam (Dagat Ahas)

Пользователь bertik11 с форума Reddit, предсказавший перенос Kingdom Come: Deliverance 2 на 2025 год до официального анонса, поделился новыми деталями порта Kingdom Come: Deliverance для PS5, Xbox Series X и S.

Напомним, в октябре bertik11 рассказывал, что до консолей нынешнего поколения Kingdom Come: Deliverance доберётся в первом квартале 2026 года и по техническим особенностям якобы будет приближена к ПК-версии.

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

По данным bertik11, релиз Kingdom Come: Deliverance на PS5, Xbox Series X и S состоится в феврале 2026 года. Инсайдер подозревает, что на новых платформах игру могут выпустить без предварительного анонса.

Ничего радикального или совершенно нового Kingdom Come: Deliverance на PS5, Xbox Series X и S якобы не принесёт. Если верить bertik11, речь идёт о прямом порте с ПК: «Не завышайте ожидания».

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля 2018 года на PC, PS4 и Xbox One, а в марте 2024-го добралась до Nintendo Switch. Игра заслужила высокие оценки, получила пять DLC и продалась в количестве свыше 10 млн копий.

Тем временем Warhorse завершила контентную поддержку Kingdom Come: Deliverance 2 — дополнение Mysteria Ecclesiae стало для игры последним. По данным bertik11, следующая большая RPG от студии будет фэнтезийной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Эксперты Digital Foundry выбрали худшие и лучшие игры на ПК в 2025 году — ремастер Oblivion, Kingdom Come: Deliverance 2, Doom: The Dark Ages и другие
«Пора взглянуть правде в глаза. ИИ с нами надолго»: режиссёр Kingdom Come: Deliverance 2 встал на защиту разработчиков Divinity
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту
Rainbow Six Siege возобновила работу после хакерской атаки — серверы откатили, магазин не открыли, банить никого не будут
Новый Атлас, возвращение АДАМа и город Борей: журналисты поделились подробностями и скриншотами BioShock 4
Хакеры взломали Rainbow Six Siege и устроили раздачу подарков — Ubisoft отключила серверы игры
Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, ролевой экшен
kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.