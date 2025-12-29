Инсайдер уточнил, когда Kingdom Come: Deliverance выйдет на PS5, Xbox Series X и S, и призвал «не завышать ожидания» от порта

В следующем феврале средневековой RPG с открытым миром Kingdom Come: Deliverance от чешской Warhorse Studios исполнится восемь лет и, по слухам, к годовщине разработчики готовят для фанатов сюрприз.
Пользователь bertik11 с форума Reddit, предсказавший перенос Kingdom Come: Deliverance 2 на 2025 год до официального анонса, поделился новыми деталями порта Kingdom Come: Deliverance для PS5, Xbox Series X и S.
Напомним, в октябре bertik11 рассказывал, что до консолей нынешнего поколения Kingdom Come: Deliverance доберётся в первом квартале 2026 года и по техническим особенностям якобы будет приближена к ПК-версии.
По данным bertik11, релиз Kingdom Come: Deliverance на PS5, Xbox Series X и S состоится в феврале 2026 года. Инсайдер подозревает, что на новых платформах игру могут выпустить без предварительного анонса.
Ничего радикального или совершенно нового Kingdom Come: Deliverance на PS5, Xbox Series X и S якобы не принесёт. Если верить bertik11, речь идёт о прямом порте с ПК: «Не завышайте ожидания».
Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля 2018 года на PC, PS4 и Xbox One, а в марте 2024-го добралась до Nintendo Switch. Игра заслужила высокие оценки, получила пять DLC и продалась в количестве свыше 10 млн копий.
Тем временем Warhorse завершила контентную поддержку Kingdom Come: Deliverance 2 — дополнение Mysteria Ecclesiae стало для игры последним. По данным bertik11, следующая большая RPG от студии будет фэнтезийной.
Источник: