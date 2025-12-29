У обанкротившегося производителя электрических грузовиков Nikola остался один сотрудник и $556 млн убытков

Ещё в феврале уходящего года компания Nikola Motor, которая пыталась наладить выпуск аккумуляторных и водородных грузовиков, подала заявку на банкротство. Перед этим ей пришлось пережить судебное разбирательство с изгнанным основателем, который не гнушался в своё время обнадёживать инвесторов демонстрацией прототипа электрического грузовика, который просто скатывался с горки под собственной тяжестью. К концу ноября в штате Nikola остался всего один сотрудник.

Им являлся конкурсный управляющий Томас Питта (Thomas Pitta), хотя ранее штат автопроизводителя насчитывал 874 человека. Только за ноябрь убытки компании увеличились на $1,6 млн, а всего с момента объявления себя банкротом она накопила более $556 млн убытков. Стоимость активов Nikola не превышает $124 млн, при этом её долговые обязательства достигают $296 млн. При этом основная их часть сформирована необеспеченными облигациями на сумму $272 млн, которые были выпущены до объявления о банкротстве.

Выручить от реализации оставшихся активов Nikola тоже удаётся не так много, но соответствующая сумма выросла до $38,8 млн, причём $15,3 млн из этих средств обеспечили продажи регуляторных кредитов производителю грузовиков Mack Trucks. Кроме того, Nikola всё ещё рассчитывает на получение компенсации в размере $100 млн по судебному иску к основателю и бывшему главе компании Тревору Милтону (Trevor Milton), которого недавно помиловал президент США Дональд Трамп (Donald Trump), но перспективы взыскания этой суммы весьма туманны. В целом, ситуация с Nikola не характеризует обстановку в сфере разработки электрических грузовиков, которая продолжается многими классическими игроками рынка и некоторыми стартапами.