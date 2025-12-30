Американские ИИ-стартапы привлекли рекордные $150 млрд инвестиций в этом году

Даже претендующая на звание одного из лидеров сегмента генеративного искусственного интеллекта компания OpenAI формально считается стартапом, поэтому нет ничего удивительного, что она и её американские конкуренты смогли привлечь по итогам текущего года примерно $150 млрд финансирования. Это рекордная сумма, которая превышает прошлый рекорд в размере $92 млрд, установленный ещё в 2021 году.

Американские стартапы в сфере ИИ, как сообщает Financial Times со ссылкой на комментарии аналитиков и статистику PitchBook, в этом году старались накопить побольше средств на тот случай, если в следующем поток инвестиций в данную сферу обмелеет. Эксперты поясняют, что в условиях, когда сейчас сохраняется высокий интерес инвесторов к активам в области ИИ, а следующий год таит неопределённость, имеет смысл наращивать запас денежных средств на балансе компаний.

Уходящий год характеризовался приличным количеством довольно крупных сделок на рынке ИИ. При участии SoftBank и прочих инвесторов та же OpenAI смогла привлечь около $41 млрд. Конкурирующая Anthropic привлекла в сентябре $13 млрд, а Meta✴ вложила в капитал Scale AI более $14 млрд, чтобы не только получить доступ к технологиям, но и переманить ценных специалистов. Реже упоминаемые в новостях ИИ-стартапы в этом году тоже смогли привлечь приличные суммы от венчурных инвесторов.

Как поясняет представитель Franklin Templton, специализирующейся на венчурном финансировании, если стартапы перестают привлекать средства, то их потом никто и не даёт. Сейчас достаточно, чтобы бизнес хотя бы кое-как работал, а деньги будут поступать с запасом. Традиционно, стартапы привлекали очередные раунды финансирования каждые два или три года, но в сегменте ИИ крупнейшие из них перешли на привлечение средств несколько раз в год, при этом для более мелких компаний у инвесторов просто не оставалось денег. Чуть более десяти компаний в этом сегменте кажутся инвесторам потенциально успешными, за пределами этого круга инвестиции привлекать довольно сложно.

Что характерно, создавшая инструмент для написания кода Cursor молодая компания Anysphere в начале года обладала капитализацией в размере $2,6 млрд, но к ноябрю она выросла до $27 млрд. Расчётная годовая выручка в приведённом виде при этом увеличилась в 20 раз до $1 млрд. Perplexity в этом году четыре раза привлекал средства, хотя руководство стартапа продолжает настаивать, что в дополнительном финансировании он уже не нуждается.

OpenAI в этом году должна выручить $13 млрд, но убытки по-прежнему заметно превышают эту сумму, поскольку компания огромные средства направляет на развитие вычислительной инфраструктуры и разработку больших языковых моделей. Оборотные средства у венчурных инвесторов в этом году закончились быстрее, чем ожидалось, в результате чего они начали привлекать новые финансовые ресурсы на стороне. Крупные стартапы на фоне столь активного их финансирования начали задумываться о покупке менее успешных мелких конкурентов.