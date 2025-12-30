Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники США разрешили Samsung и SK hynix ещё год...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

США разрешили Samsung и SK hynix ещё год поставлять оборудование на свои фабрики в Китае

Когда администрация Байдена начала ограничивать поставки американского оборудования в Китай, южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix сумели добиться сначала временного, а потом и долгосрочного разрешения обеспечивать свои китайские предприятия необходимым оборудованием. Срок действия этих лицензий истекал в этом месяце, но власти США продлили их ещё на год.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, попутно заявляя, что в этом году американские власти начали отзывать экспортные лицензии у некоторых компаний. Samsung Electronics и SK hynix сохраняют способность снабжать свои китайские предприятия по производству микросхем памяти зарубежным оборудованием, которое требуется для обновления производственной инфраструктуры, даже без учёта расширения объёмов выпуска. При нынешней американской администрации лицензии на поставку в Китай оборудования для выпуска чипов будут выдаваться максимум на один год, после чего нужно будет заново согласовывать выдачу новых. Предполагается, что аналогичную лицензию получила и TSMC, которая на своём предприятии в китайском Нанкине выпускает ассортимент чипов с использованием довольно зрелых литографических технологий.

По мнению действующего правительства США, экспортный контроль при президенте Байдене был довольно слабым, поэтому действующие лицензии и разрешения сейчас пересматриваются. В случае с Samsung и SK hynix китайские предприятия являются основной базой по производству микросхем памяти, поэтому поддержание их исправного функционирования важно для всей полупроводниковой отрасли. Для этого в Китай необходимо ввозить новое оборудование для выпуска чипов, что компании смогут продолжать делать на протяжении как минимум 2026 года.

По оценкам TrendForce, китайские предприятия Samsung обеспечат около трети всех объёмов выпуска NAND этой компанией в текущем году. В случае с SK hynix эта доля в сегменте NAND достигает 40–45 %, а в сегменте DRAM — от 30 до 35 %. Рост цен на память на фоне ИИ-бума уже привёл к тому, что выпускать её выгоднее, чем логические компоненты на заказ. В этом смысле сохранение возможности модернизировать свои китайские предприятия очень важно для бизнеса указанных южнокорейских производителей памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix начнёт производство чипов памяти HBM4 на новом заводе M15X на 4 месяца раньше запланированного срока
TSMC заявила, что её китайские клиенты сохранят доступ к передовым техпроцессам
Из-за роста цен на память выпускать её уже стало выгоднее, чем чипы на заказ
TSMC приступила к массовому производству 2-нм чипов без лишнего шума
CATL запустит массовое производство натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей и не только в 2026 году
У обанкротившегося производителя электрических грузовиков Nikola остался один сотрудник и $556 млн убытков
Теги: samsung, samsung electronics, sk hynix, производство микросхем, экспортные ограничения
samsung, samsung electronics, sk hynix, производство микросхем, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.