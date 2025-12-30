США разрешили Samsung и SK hynix ещё год поставлять оборудование на свои фабрики в Китае

Когда администрация Байдена начала ограничивать поставки американского оборудования в Китай, южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix сумели добиться сначала временного, а потом и долгосрочного разрешения обеспечивать свои китайские предприятия необходимым оборудованием. Срок действия этих лицензий истекал в этом месяце, но власти США продлили их ещё на год.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, попутно заявляя, что в этом году американские власти начали отзывать экспортные лицензии у некоторых компаний. Samsung Electronics и SK hynix сохраняют способность снабжать свои китайские предприятия по производству микросхем памяти зарубежным оборудованием, которое требуется для обновления производственной инфраструктуры, даже без учёта расширения объёмов выпуска. При нынешней американской администрации лицензии на поставку в Китай оборудования для выпуска чипов будут выдаваться максимум на один год, после чего нужно будет заново согласовывать выдачу новых. Предполагается, что аналогичную лицензию получила и TSMC, которая на своём предприятии в китайском Нанкине выпускает ассортимент чипов с использованием довольно зрелых литографических технологий.

По мнению действующего правительства США, экспортный контроль при президенте Байдене был довольно слабым, поэтому действующие лицензии и разрешения сейчас пересматриваются. В случае с Samsung и SK hynix китайские предприятия являются основной базой по производству микросхем памяти, поэтому поддержание их исправного функционирования важно для всей полупроводниковой отрасли. Для этого в Китай необходимо ввозить новое оборудование для выпуска чипов, что компании смогут продолжать делать на протяжении как минимум 2026 года.

По оценкам TrendForce, китайские предприятия Samsung обеспечат около трети всех объёмов выпуска NAND этой компанией в текущем году. В случае с SK hynix эта доля в сегменте NAND достигает 40–45 %, а в сегменте DRAM — от 30 до 35 %. Рост цен на память на фоне ИИ-бума уже привёл к тому, что выпускать её выгоднее, чем логические компоненты на заказ. В этом смысле сохранение возможности модернизировать свои китайские предприятия очень важно для бизнеса указанных южнокорейских производителей памяти.