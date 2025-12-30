Хорошо уже было: Tesla начала готовить инвесторов к очередному обвалу продаж электромобилей

Прошлый год впервые в своей истории компания Tesla завершила снижением количества отгруженных клиентам электромобилей с 1,81 до 1,79 млн штук. Уходящий год для компании тоже не был простым, продажи падали практически на всех географических рынках, и от четвёртого квартала руководство Tesla не ждёт ничего хорошего. По этой причине компания начала готовить почву для очередных неприятных новостей.

Сделано это было весьма оригинальным образом. В разделе сайта Tesla для инвесторов впервые была опубликована аналитическая записка с прогнозом независимых экспертов по объёмам отгруженных за квартал электромобилей этой марки. В общей сложности, как считают опрошенные компанией аналитики, за период она смогла поставить клиентам 422 850 машин, из которых 388 002 штуки пришлись на самые популярные Model 3 и Model Y.

Опираясь на этот прогноз, можно предположить, что по итогам всего 2025 года Tesla поставит клиентам около 1,64 млн электромобилей. Таким образом, падение по сравнению с прошлым годом будет измеряться 8 %, что значительно больше предыдущего 1 % по итогам 2024 года. В третьем квартале этого года Tesla поставила клиентам рекордные 497 000 машин, но во многом это было обусловлено завершением программы субсидирования покупок электромобилей гражданами США в сентябре, после чего спрос должен был значительно упасть. Если прогнозы аналитиков верны, то последовательное снижение объёмов поставок электромобилей Tesla в этом квартале будет измеряться примерно 75 000 машин.

При этом Tesla не стесняется публиковать собственные прогнозы на четыре последующих года. По итогам 2026 года она надеется поставить уже 1,75 млн электромобилей, через год увеличить значение до 2 млн штук, по итогам 2028 года отгрузить 2,35 млн машин, а 2029 год завершить с красивым объёмом поставок в 3 млн электромобилей. Из них, кстати, на долю Model 3 и Model Y будут приходиться 2,33 млн штук. Таким образом, все прочие модели займут около 22 % структуры поставок продукции Tesla в 2029 году, что заметно больше текущих 8 %. Сейчас в эту выборку попадают Model S, Model X и Cybertruck, но скоро выпуск электрических грузовиков Semi станет крупносерийным, а в легковом сегменте к перечисленным моделям присоединятся долгожданный Roadster второго поколения и роботакси Cybercab. Человекоподобные роботы Optimus в структуре продаж Tesla наверняка будут учитываться отдельно.