Российские энтузиасты отбились от претензий Take-Two и перевыпустили браузерную версию легендарной GTA: Vice City

Браузерная версия культового криминального экшена с открытым миром GTA: Vice City от команды энтузиастов Dos.Zone Team вернулась из юридического небытия, но в слегка изменённом виде.

Напомним, браузерный порт GTA: Vice City базируется на проектах re3 и reVC, поддерживает различные улучшения и требует для полной разблокировки доказать наличие на системе легальной копии оригинальной игры.

Владелец прав на GTA в лице компании Take-Two Interactive счёл, что веб-версия Vice City нарушает его интеллектуальную собственность, и потребовал немедленно закрыть проект, что в Dos.Zone Team и сделали.

Как сообщил блогер Никита Аксёнов (Carter54), браузерная версия GTA: Vice City вновь доступна на сайте Dos.Zone с оригинальной английской озвучкой и русским дубляжом от GamesVoice, но под другим названием — reVCDos.

Кроме того, теперь для запуска веб-порта GTA: Vice City необходимо предоставить больше данных оригинальной игры (см. пример здесь и здесь). В репозитории Dos.Zone Team на GitHub также приводятся инструкции по сборке данных.

Браузерная Vice City требует для старта 56 Мбайт (в процессе игры загружается 800 Мбайт), запускается «практически моментально», поддерживает «любые разрешения экрана», сенсорное управление, геймпады, облачные и локальные сохранения.

Релиз веб-версии GTA: Vice City состоялся 18 декабря. Проект привлёк 300 тыс. пользователей за сутки, получил освещение в зарубежных СМИ и, по словам Аксёнова, «произвёл большое впечатление на сообщество».