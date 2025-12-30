Сегодня 30 декабря 2025
Российские энтузиасты отбились от претензий Take-Two и перевыпустили браузерную версию легендарной GTA: Vice City

Браузерная версия культового криминального экшена с открытым миром GTA: Vice City от команды энтузиастов Dos.Zone Team вернулась из юридического небытия, но в слегка изменённом виде.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Напомним, браузерный порт GTA: Vice City базируется на проектах re3 и reVC, поддерживает различные улучшения и требует для полной разблокировки доказать наличие на системе легальной копии оригинальной игры.

Владелец прав на GTA в лице компании Take-Two Interactive счёл, что веб-версия Vice City нарушает его интеллектуальную собственность, и потребовал немедленно закрыть проект, что в Dos.Zone Team и сделали.

Источник изображения: Dos.Zone Team

Источник изображения: Dos.Zone Team

Как сообщил блогер Никита Аксёнов (Carter54), браузерная версия GTA: Vice City вновь доступна на сайте Dos.Zone с оригинальной английской озвучкой и русским дубляжом от GamesVoice, но под другим названием — reVCDos.

Кроме того, теперь для запуска веб-порта GTA: Vice City необходимо предоставить больше данных оригинальной игры (см. пример здесь и здесь). В репозитории Dos.Zone Team на GitHub также приводятся инструкции по сборке данных.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Браузерная Vice City требует для старта 56 Мбайт (в процессе игры загружается 800 Мбайт), запускается «практически моментально», поддерживает «любые разрешения экрана», сенсорное управление, геймпады, облачные и локальные сохранения.

Релиз веб-версии GTA: Vice City состоялся 18 декабря. Проект привлёк 300 тыс. пользователей за сутки, получил освещение в зарубежных СМИ и, по словам Аксёнова, «произвёл большое впечатление на сообщество».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: grand theft auto: vice city, gta: vice city, rockstar games, take-two interactive, экшен, dos.zone team
