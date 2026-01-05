Сегодня 05 января 2026
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — процессоры для среднебюджетных ПК с ИИ и низким энергопотреблением

Qualcomm представила на выставке CES 2026 компьютерные процессоры Snapdragon X2 Plus — они обещают высокие производительность и автономность, а также поддержку функций искусственного интеллекта на ноутбуках среднего ценового сегмента. В отличие от флагманского Snapdragon X2 Elite Extreme новые X2 Plus ориентированы на широкую аудиторию.

Источник изображений: Qualcomm

Источник изображений: Qualcomm

Чипы Qualcomm Snapdragon X2 Plus выпускаются в 10-ядерном (X2P-64-100) и шестиядерном (X2P-42-100) вариантах — в обоих случаях это третье поколение Arm-совместимой архитектуры Qualcomm Oryon, техпроцесс 3 нм и тактовая частота до 4,0 ГГц. Десятиядерный чип располагает шестью основными и четырьмя производительными ядрами при 34 Мбайт кеша; у шестиядерного — только основные ядра, а объём кеша составляет 22 Мбайт. По сравнению с прошлогодним Snapdragon X Plus новый 10-ядерный чип обещает рост однопоточной производительности на величину до 35 %, многопоточной — на 17 %; у шестиядерного многопоточная производительность выросла на 10 %.

Сильная сторона процессоров Qualcomm — производительность на ватт, подчёркивает разработчик. В сравнении с чипами Intel Core Ultra 7 265U, Intel Core Ultra 7 256V и AMD Ryzen AI 7 350 новый 10-ядерный процессор Snapdragon X2 Plus оказался до 3,5 раза быстрее в однопоточном тесте Geekbench 6.5 и до 3,1 раза — в многопоточном при одинаковом энергопотреблении. В пиковой производительности конкурентам требуется до 4,6 раза больше мощности при однопоточной работе; в среднем же они потребляют на 52 % больше энергии.

Qualcomm Snapdragon X2 Plus оснащаются интегрированной графикой Adreno X2-45. У 10-ядерной модели её тактовая частота составляет 1,7 ГГц, а прирост скорости составляет до 29 % по сравнению с прошлогодней платформой; шестиядерная версия комплектуется графикой на 0,9 ГГц. Поддерживаются DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0, аппаратная трассировка лучей и технология работы с памятью Adreno High Performance Memory (HPM). Qualcomm обещает поддержку 90 % популярных игр для Windows уже на старте продаж компьютеров с чипами нового поколения.

Ещё одно сильное место Qualcomm Snapdragon X2 Plus — ИИ-ускоритель Hexagon NPU, производительность которого составляет 80 TOPS (INT8) в обеих моделях — на 78 % быстрее, чем у чипов предыдущего поколения. В тесте UL Procyon AI Computer Vision обе версии процессора набрали 4193 балла — в 6,4 раза больше, чем Intel Core Ultra 7 265U; в Geekbench AI — в 6,1 раза больше. Поддерживаются более 50 сценариев локального запуска ИИ-приложений, в том числе генерация изображений и видео и редактирование изображений.

Чипы нового поколения могут комплектоваться модемом Snapdragon X75 5G (до 10 Гбит/с на входящем канале). Поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, до трёх USB4 (40 Гбит/с), PCIe 5.0 (восемь линий), оперативная память LPDDR5x с пропускной способностью 152 Гбайт/с. Контроллер дисплея Adreno DPU позволяет выводить изображения на встроенный экран с разрешением до 4K с частотой 144 Гц; поддерживаются до трёх внешних мониторов 4K со 144 Гц или 5K с 60 Гц.

Из функций безопасности отмечается пакет Snapdragon Guardian Technology для удалённого управления устройством: определения местоположения, блокировки, удаления данных, обновления и диагностики даже при отключённом компьютере. В наличии Qualcomm SPU и Microsoft Pluton, автоматическое распознавание присутствия и биометрическая аутентификация. Первые устройства на базе Qualcomm Snapdragon X2 Plus поступят в продажу в первой половине 2026 года.

Источник:

