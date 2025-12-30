«Раньше о таком можно было только мечтать»: разработчик эмулятора shadPS4 взбудоражил фанатов демонстрацией мультиплеера Bloodborne на ПК

Один из разработчиков эмулятора shadPS4 Джордж Моралис (George Moralis) в недавнем видео показал будущее утилиты на примере культового готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware.

В опубликованном на днях двухминутном ролике (см. видео ниже) разработчик shadPS4 продемонстрировал тестирование онлайн-функций запущенной в эмуляторе Bloodborne: сообщений и подземелий от других игроков.

Напомним, shadPS4 уже больше года позволяет пройти Bloodborne от начала и до конца, однако до сих пор игроки были ограничены одиночным режимом: никакого кооператива, вторжений и пользовательских подсказок.

Видео Моралиса даёт понять, что так будет не всегда. Инициатива пока на ранней стадии проработки — в настоящий момент ведутся предварительные испытания и изучаются разные варианты реализации мультиплеера.

Несмотря на «долгую дорогу» впереди, зрители в комментариях к видео Моралиса взбудоражены идеей мультиплеерного геймплея Bloodborne в shadPS4: «Раньше о таком можно было только мечтать», — поделился блогер Oroboro.

Стоит отметить, что ещё прошлым летом shadPS4 не позволял уйти дальше главного меню Bloodborne, а спустя всего год пользователи выжимают из игры до 60 кадров/с на AMD Radeon RX 580 с 4 Гбайт видеопамяти.

В марте Bloodborne исполнилось 10 лет. Вопреки мечтаниям поклонников, официально игра доступна только на PS4. Проект заслужил признание критиков (92 % на Metacritic) и продался в количестве как минимум 7,46 млн копий.