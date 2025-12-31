Сегодня 31 декабря 2025
Китайские власти упрекнули Нидерланды в бездействии относительно ситуации с захваченной Nexperia

Одним из запомнившихся скандалов уходящего года в полупроводниковой отрасли стал захват властями Нидерландов контроля над компанией Nexperia, которая с 2019 года принадлежала китайской Wingtech, но сохранила штаб-квартиру в Европе. Китайские власти до сих пор обвиняют Нидерланды в бездействии относительно попыток нормализовать поставки чипов для автомобильной отрасли и требуют устранить допущенные ошибки.

Источник изображения: Nexperia

Продукция Nexperia весьма востребована автопроизводителями, в этом полугодии многие из них были вынуждены либо сократить объёмы выпуска транспортных средств, либо приостанавливать работу автосборочных предприятий в отдельных регионах планеты. Спор между КНР и Нидерландами за активы Nexperia привёл к перебоям в логистике, из-за чего из Европы в Китай перестало поставляться сырьё для изготовления чипов, а последние не отгружались клиентам за пределами Поднебесной. Китайское предприятие Nexperia было вынуждено искать поставщиков сырья за пределами Великобритании и Германии, где они располагались исторически.

Власти КНР, которые сперва заблокировали экспорт продукции Nexperia после захвата штаб-квартиры в Нидерландах, позже начали выдавать клиентам компании экспортные лицензии. При этом китайская сторона продолжает обвинять своих нидерландских оппонентов в бездействии относительно попыток устранить возникший кризис. На этой неделе Министерство торговли КНР распространило следующее заявление: «Нидерланды продолжают демонстрировать равнодушие и настаивают на своём, демонстрируя безответственное поведение в сфере обеспечения стабильности глобальных поставок полупроводников, и не предпринимая существенных действий до сих пор».

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс (Vincent Karremans) недавно в интервью местной прессе признался, что считает принятое ранее решение вмешаться в дела Nexperia верным и необходимым, хотя и неприятным. Китайская сторона утверждает, что позиция Нидерландов по этому вопросу сбивает её с толку. По её мнению, вмешательство властей этой европейской страны в деятельность Nexperia привело к кризису в мировых цепочках поставок полупроводниковой продукции, а потому именно Нидерланды должны нести полную ответственность за эти действия.

Источник:

Теги: nexperia, китай, китайское правительство, нидерланды, захват
