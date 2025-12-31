Сегодня 31 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... В Техасе «засветилась» пара прототипов р...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Техасе «засветилась» пара прототипов роботакси Tesla Cybercab — пока что с рулевым колесом и водителем

Компания Tesla занимается продажами своих электромобилей напрямую, поэтому очень быстро подводит итоги очередного квартала, предварительную статистику она опубликует в первые дни января, причём ожидается, что она будет не очень радужной. Илон Маск (Elon Musk) наверняка постарается переключить внимание инвесторов на роботакси, и два прототипа Cybercab на днях были замечены в Техасе.

Источник изображений: Reddit, serherjim

Источник изображений: Reddit, serherjim

В столице штата Остине два идентичных прототипа ехали по улицам одного из районов города друг за другом, и очевидцы со страниц Reddit сфотографировали одну из машин в профиль в достаточно хорошем разрешении, чтобы через правое боковое окно был виден салон прототипа Cybercab. Помимо привычного для продукции Tesla и многих современных автомобилей крупного центрального дисплея, заменяющего и приборную панель, на фото видны боковые зеркала треугольной формы и рулевое колесо, напоминающее штурвал, не говоря уже о находящемся в салоне человеке.

Становится понятно, что в своём нынешнем виде Cybercab оснащается привычными органами управления и зеркалами заднего вида, которые нужны для управления машиной человеком. В перспективе, как считается, такие роботакси будут лишены руля, педалей и других привычных органов управления, а потому оба места в салоне будут пассажирскими. Покатый силуэт электромобиля будет способствовать улучшению аэродинамических свойств и увеличению запаса хода без подзарядки. Машина получит довольно вместительный багажник с удобным доступом и большой непрозрачной крышкой. Передняя светотехника, судя по фото, решена в стиле новейших версий Model Y. Колпаки на колёсах призваны тоже улучшать аэродинамику и увеличивать пробег на одном заряде.

На рынок Cybercab должна выйти в 2026 году, и остаётся только предполагать, согласятся ли американские регуляторы допустить к эксплуатации на дорогах общего пользования машины без руля и педалей. В момент анонса Илон Маск обещал, что Cybercab будет лишена не только перечисленных органов управления, но и зеркал заднего вида. Компания даже демонстрировала соответствующий прототип, но он маневрировал в закрытом пространстве выставочного зала при помощи джойстика от игровой приставки. В серию роботакси такой модели может пойти с рулём и педалями, если программное обеспечение для полного перехода на автономное управление к тому моменту не будет готово. Прототипы роботакси на базе Model Y компания сейчас испытывает в Техасе со страхующими специалистами, сидящими на переднем пассажирском месте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хорошо уже было: Tesla начала готовить инвесторов к очередному обвалу продаж электромобилей
У Tesla Cybercab всё-таки может появиться руль и педали, хотя Маск обещал обойтись без них
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей
Китайские аккумуляторы в электромобилях Tesla объявили чрезвычайно ненадёжными
Китайские власти упрекнули Нидерланды в бездействии относительно ситуации с захваченной Nexperia
Илон Маск купил третье здание для проекта Colossus своего ИИ-стартапа xAI
Теги: tesla, cybercab, роботакси, автопилот, сша
tesla, cybercab, роботакси, автопилот, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.