В Техасе «засветилась» пара прототипов роботакси Tesla Cybercab — пока что с рулевым колесом и водителем

Компания Tesla занимается продажами своих электромобилей напрямую, поэтому очень быстро подводит итоги очередного квартала, предварительную статистику она опубликует в первые дни января, причём ожидается, что она будет не очень радужной. Илон Маск (Elon Musk) наверняка постарается переключить внимание инвесторов на роботакси, и два прототипа Cybercab на днях были замечены в Техасе.

В столице штата Остине два идентичных прототипа ехали по улицам одного из районов города друг за другом, и очевидцы со страниц Reddit сфотографировали одну из машин в профиль в достаточно хорошем разрешении, чтобы через правое боковое окно был виден салон прототипа Cybercab. Помимо привычного для продукции Tesla и многих современных автомобилей крупного центрального дисплея, заменяющего и приборную панель, на фото видны боковые зеркала треугольной формы и рулевое колесо, напоминающее штурвал, не говоря уже о находящемся в салоне человеке.

Становится понятно, что в своём нынешнем виде Cybercab оснащается привычными органами управления и зеркалами заднего вида, которые нужны для управления машиной человеком. В перспективе, как считается, такие роботакси будут лишены руля, педалей и других привычных органов управления, а потому оба места в салоне будут пассажирскими. Покатый силуэт электромобиля будет способствовать улучшению аэродинамических свойств и увеличению запаса хода без подзарядки. Машина получит довольно вместительный багажник с удобным доступом и большой непрозрачной крышкой. Передняя светотехника, судя по фото, решена в стиле новейших версий Model Y. Колпаки на колёсах призваны тоже улучшать аэродинамику и увеличивать пробег на одном заряде.

На рынок Cybercab должна выйти в 2026 году, и остаётся только предполагать, согласятся ли американские регуляторы допустить к эксплуатации на дорогах общего пользования машины без руля и педалей. В момент анонса Илон Маск обещал, что Cybercab будет лишена не только перечисленных органов управления, но и зеркал заднего вида. Компания даже демонстрировала соответствующий прототип, но он маневрировал в закрытом пространстве выставочного зала при помощи джойстика от игровой приставки. В серию роботакси такой модели может пойти с рулём и педалями, если программное обеспечение для полного перехода на автономное управление к тому моменту не будет готово. Прототипы роботакси на базе Model Y компания сейчас испытывает в Техасе со страхующими специалистами, сидящими на переднем пассажирском месте.