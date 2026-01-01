Сегодня 01 января 2026
Apple сократила производство гарнитуры Vision Pro и программу по её продвижению

Гарнитура дополненной реальности Vision Pro так и не стала новым революционным продуктом для Apple. Из-за низкого спроса компания вынуждена сократить её производство, а также урезать программу по её продвижению на рынке, пишет The Financial Times.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По данным исследовательской группы International Data Corporation, партнёр Apple, китайский контрактный производитель Luxshare Precision Industry, прекратил сборку Vision Pro в начале 2025 года, отгрузив 390 тыс. единиц в 2024 году во время запуска гарнитуры. В свою очередь, данные аналитической группы Sensor Tower свидетельствуют о том, что Apple также сократила расходы на цифровую рекламу гарнитуры более чем на 95 % с начала года на рынках, включая такие страны, как США и Великобритания.

Из этого можно сделать вывод о снижении потребительского спроса на устройство, которое рассматривалось как серьёзная проверка способности Apple продолжать внедрять инновации и находить точки роста за пределами смартфона iPhone, на который приходится около половины общей выручки компании, пишет The Financial Times.

Apple не публикует сведения о продажах Vision Pro, цена которой начинается с $3499. По оценкам аналитиков IDC, Apple отгрузила всего лишь 45 тыс. Vision Pro в последнем квартале 2025 года в период оживлённых рождественских продаж, тогда как квартальная реализация iPhone, iPad и MacBook исчисляется миллионами штук.

Apple продаёт гарнитуру напрямую в 13 странах, но в 2025 году она не стала расширять этот список. «Можно сказать, что стоимость, форм-фактор и отсутствие собственных приложений VisionOS стали причинами, по которым Vision Pro не может похвастаться продажами», — отметил аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг (Erik Woodring).

Пользователи Vision Pro выражают недовольство её большим весом, дискомфортом при длительном использовании, а также относительно слабой автономностью и скудной экосистемой.

Некоторые из этих проблем призвана решить вышедшая в октябре обновлённая Vision Pro на базе M5 с более мощным чипом, увеличенным временем автономной работы и новой конструкцией оголовья. Также ожидается, что Apple выпустит в этом году менее дорогую версию Vision Pro с более низкими техническими характеристиками.

Однако проблемы со спросом на подобные носимые устройства наблюдаются не только у Apple. По данным Counterpoint Research, рынок гарнитур виртуальной реальности уменьшился в прошлом году на 14 % в годовом исчислении. Около 80 % рынка занимают гарнитуры Quest от Meta, которая тоже существенно сократила свои расходы на её цифровой маркетинг за последний год.

Отраслевые аналитики говорят, что Apple не может определиться с решением дилеммы наличия достаточного количества приложений для привлечения клиентов к Vision Pro и недостаточного количества пользователей для стимулирования разработчиков к созданию контента.

По данным Apple, для Vision Pro было разработано 3 тыс. приложений, что значительно меньше десятков тысяч приложений, созданных для смартфонов iPhone в течение года после запуска App Store в 2008 году. Справедливости ради, нельзя не отметить то, что Vision Pro добилась определённых успехов на корпоративном рынке, где она используется, в том числе, в обучении пилотов и при проведении хирургических операций.

apple, гарнитура, дополненная реальность
