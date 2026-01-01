Apple сократила производство гарнитуры Vision Pro и программу по её продвижению

Гарнитура дополненной реальности Vision Pro так и не стала новым революционным продуктом для Apple. Из-за низкого спроса компания вынуждена сократить её производство, а также урезать программу по её продвижению на рынке, пишет The Financial Times.

По данным исследовательской группы International Data Corporation, партнёр Apple, китайский контрактный производитель Luxshare Precision Industry, прекратил сборку Vision Pro в начале 2025 года, отгрузив 390 тыс. единиц в 2024 году во время запуска гарнитуры. В свою очередь, данные аналитической группы Sensor Tower свидетельствуют о том, что Apple также сократила расходы на цифровую рекламу гарнитуры более чем на 95 % с начала года на рынках, включая такие страны, как США и Великобритания.

Из этого можно сделать вывод о снижении потребительского спроса на устройство, которое рассматривалось как серьёзная проверка способности Apple продолжать внедрять инновации и находить точки роста за пределами смартфона iPhone, на который приходится около половины общей выручки компании, пишет The Financial Times.

Apple не публикует сведения о продажах Vision Pro, цена которой начинается с $3499. По оценкам аналитиков IDC, Apple отгрузила всего лишь 45 тыс. Vision Pro в последнем квартале 2025 года в период оживлённых рождественских продаж, тогда как квартальная реализация iPhone, iPad и MacBook исчисляется миллионами штук.

Apple продаёт гарнитуру напрямую в 13 странах, но в 2025 году она не стала расширять этот список. «Можно сказать, что стоимость, форм-фактор и отсутствие собственных приложений VisionOS стали причинами, по которым Vision Pro не может похвастаться продажами», — отметил аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг (Erik Woodring).

Пользователи Vision Pro выражают недовольство её большим весом, дискомфортом при длительном использовании, а также относительно слабой автономностью и скудной экосистемой.

Некоторые из этих проблем призвана решить вышедшая в октябре обновлённая Vision Pro на базе M5 с более мощным чипом, увеличенным временем автономной работы и новой конструкцией оголовья. Также ожидается, что Apple выпустит в этом году менее дорогую версию Vision Pro с более низкими техническими характеристиками.

Однако проблемы со спросом на подобные носимые устройства наблюдаются не только у Apple. По данным Counterpoint Research, рынок гарнитур виртуальной реальности уменьшился в прошлом году на 14 % в годовом исчислении. Около 80 % рынка занимают гарнитуры Quest от Meta✴, которая тоже существенно сократила свои расходы на её цифровой маркетинг за последний год.

Отраслевые аналитики говорят, что Apple не может определиться с решением дилеммы наличия достаточного количества приложений для привлечения клиентов к Vision Pro и недостаточного количества пользователей для стимулирования разработчиков к созданию контента.

По данным Apple, для Vision Pro было разработано 3 тыс. приложений, что значительно меньше десятков тысяч приложений, созданных для смартфонов iPhone в течение года после запуска App Store в 2008 году. Справедливости ради, нельзя не отметить то, что Vision Pro добилась определённых успехов на корпоративном рынке, где она используется, в том числе, в обучении пилотов и при проведении хирургических операций.