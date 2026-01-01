Акции Kioxia показали рекордную динамику из-за высокого спроса на чипы памяти

Высокий спрос на чипы флеш-памяти, востребованной в отрасли искусственного интеллекта, обеспечил японскому производителю Kioxia рекордный по итогам минувшего года рост акций, пишет Bloomberg. Несмотря на периодические колебания рынка, это указывает, что ИИ-бум с повестки дня ещё не снят.

За 2025 год акции Kioxia показали рост на 540 %, превзойдя все остальные компании в индексе MSCI World; Kioxia также оказалась лучшей в японском индексе Topix в минувшем году. Производитель флеш-памяти NAND, который дебютировал на Токийской фондовой бирже только в декабре прошлого года, поставляет продукцию Apple, Microsoft и сейчас оценивается в 5,7 трлн иен ($36 млрд). Стремительный взлёт Kioxia иллюстрирует бурный рост спроса на память в технологической отрасли — сейчас крупные компании выстраивают инфраструктуру для систем ИИ.

Чипы памяти, в том числе те, что выпускает Kioxia, необходимы для обучения ИИ и для работы центров обработки данных. На фоне скачка спроса в 2025 году сформировался дефицит компонентов памяти, аналитики предсказывают бурный рост цен, и их прогнозы уже сбываются. Ажиотаж вокруг этой продукции обернулся благом для акций Kioxia: инвесторы ожидают высокого спроса, а рост цен благотворно скажется на выручке компании. С другой стороны, слишком хорошая динамика ценных бумаг вызывает опасения — в ноябре, когда квартальная прибыль японского производителя не оправдала ожиданий инвесторов, его акции за день обрушились на 23 %.

Несмотря на некоторые колебания, спрос на чипы памяти по-прежнему превышает предложение, отмечают аналитики, и Kioxia, похоже, хорошо подготовилась к тому, чтобы пережить невзгоды на рынке в 2026 году: инвестиции в ЦОД замедляются, но едва ли это повлияет на сильный дефицит компонентов памяти.