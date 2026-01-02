Starlink снизит орбиту спутников для повышения безопасности в космосе

Компания Starlink объявила о планах провести в этом году изменение конфигурации своей спутниковой группировки, снизив орбиту всех спутников с высоты около 550 км до 480 км. По словам Майкла Николлса (Michael Nicolls), вице-президента SpaceX по инженерным разработкам Starlink, это позволит повысить безопасность на орбите.

«Снижение высоты спутников приведёт к сжатию орбит Starlink и повысит безопасность в космосе несколькими способами», — написал Николлс в соцсети X, добавив, что «количество обломков и запланированных спутниковых группировок значительно меньше на высоте ниже 500 км, что снижает общую вероятность столкновения».

В последние годы количество космических аппаратов на околоземной орбите резко возросло в связи с развитием спутниковой связи, интернет-сервисов и также служб космического мониторинга Земли и т.д.

Космическая группировка Starlink компании SpaceX насчитывает почти 10 тыс. спутников, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет для клиентов, включая правительственные организации и компании.

Объявление о реконфигурировании группировки поступило после того, как в декабре Starlink зафиксировала аномалию на одном из своих спутников на орбите, в результате чего образовалось «небольшое» количество мусора, и связь с космическим аппаратом на высоте 418 км прервалась. Происшествие описывается как редкий случай кинетического инцидента на орбите. Спутник резко потерял высоту, снизившись на 4 км, что может указывать на взрыв на борту космического аппарата.

Николлс отметил, реконфигурация предусматривает существенное снижение орбитального профиля и тесную координацию с другими операторами, регулирующими органами и Космическим командованием США (USSPACECOM) для повышения безопасности в космосе.

«Однако, если спутник выйдет из строя на орбите, мы хотим, чтобы он исчез с орбиты как можно быстрее. Эти действия ещё больше повысят безопасность группировки, особенно с учётом таких трудноконтролируемых рисков, как нескоординированные манёвры и запуски спутников других операторов», — указал вице-президент SpaceX.