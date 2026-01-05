Хакеры опять взломали Rainbow Six Siege и устроили раздачу банов по мотивам популярного мема

Не успел популярный тактический сетевой шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от французского издателя и разработчика Ubisoft оправиться после недавнего взлома, как стал жертвой новой хакерской атаки.

Напомним, 27 декабря злоумышленники взломали Rainbow Six Siege, устроив раздачу подарков и блокировок. Ubisoft в ответ отключила серверы игры, но в ночь на 29-е проект возобновил работу (хоть и без магазина).

Как сообщает портал The Gamer со ссылкой на жалобы пользователей, спустя менее чем неделю после восстановления серверов Rainbow Six Siege взломали снова — на этот раз вторжение ограничилось волной несанкционированных банов.

Участники сообщества Rainbow Six Siege, включая популярных стримеров VarsityGaming и JessGOAT, на входе в игру получили 67-дневную блокировку за домогательства или подозрение в бустинге читеров.

В редакции The Gamer подметили, что срок бана (67 дней) выбран неслучайно и почти наверняка является отсылкой к мему «6−7», завирусившемуся в 2025 году среди американских детей и подростков.

Ubisoft ситуацию пока не комментировала, однако страница технических работ рапортует о неполадках в Rainbow Six Siege на всех целевых платформах. Проблемы наблюдаются при подключении, аутентификации и подборе игроков.

Rainbow Six Siege дебютировала в декабре 2015 года и к настоящему моменту доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе по подписке Ubisoft+ Premium. В октябре 2022 года аудитория игры превысила 85 млн человек.