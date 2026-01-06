Сегодня 07 января 2026
Clair Obscur: Expedition 33 уже стала второй самой титулованной игрой в истории — впереди лишь Elden Ring

Нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive уже стала абсолютным триумфатором сезона наград в 2025 году, а теперь метит на звание лучшей игры всех времён и народов.

Источник изображения: X (TravellingPaddy)

Источник изображения: X (TravellingPaddy)

Согласно фанатскому трекеру GOTY Index, по состоянию на 6 января 2026 года Clair Obscur: Expedition 33 заслужила 350 наград «Игра года» (всего неделю назад их было 230) от профильных изданий и их читателей по всему миру.

Как подметили пользователи форума ResetEra, достигнутый результат делает Clair Obscur: Expedition 33 второй самой титулованной видеоигрой в истории наблюдений позади одной лишь Elden Ring.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Напомним, ролевой эпос FromSoftware удостоился 435 наград «Игра года» (по данным Game of the Year Award Tracker), что превосходит результаты The Last of Us Part II (326), Baldur’s Gate 3 (288) и The Witcher 3: Wild Hunt (281).

К настоящему моменту редакция GOTY Index обработала уже 520 премий (это даже больше, чем было в 2024 году), однако подсчёт продолжается, так что теоретически Clair Obscur: Expedition 33 ещё может сместить лидера рейтинга.

Источник изображения: X (Oby_LFC6)

Источник изображения: X (Oby_LFC6)

Впрочем, даже нынешний результат стал феноменальным успехом для небольшой команды из Франции, основанной выходцами из Ubisoft, и претендующей на статус AAA игры со скромным по современным меркам бюджетом.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и установила рекорд по числу наград на The Game Awards.

clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
